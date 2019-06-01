А все-таки Нарва – столица культуры!

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Это – неоспоримый факт, ведь, согласно сложившейся традиции, с 2009 года Нарва носит перманентный титул Осенней столицы Эстонии. А это означает, что культурная жизнь города в течение трех месяцев (с 23 сентября по 21 декабря) особенно оживляется, программа пестрит разнообразием видов, жанров и форм предлагаемых мероприятий.

Бразды правления Нарве, которая будет носить титул осенней столицы Эстонии, от имени Таллинна

передал старейшина Кесклинна Владимир Свет. Фото: Софья Боборенко

Порой горожанам и гостям даже сложно определять приоритеты и решать куда пойти, чтобы не пропустить самое интересное. В 11-й раз Нарва принимает этот почетный титул, каждый раз доказывая, что она достойна стать средоточием культуры и центром притяжения интереснейших и примечательных культурных событий, а также спортивных праздников и развлекательных мероприятий.

Когда все столицы сходятся в Нарве

Астрономическая осень в этом году наступила 23 сентября, и именно в этот день, а точнее вечер, состоялась торжественная церемония передачи титула сезонной столицы. В концертном доме Geneva собрались представители администрации всех четырех сезонных столиц Эстонии – Нарвы, Пярну, Тюри, Отепя, а также ее официальной столицы – Таллинна. Был передан символический жезл и документ, подтверждающий титул. Прозвучали поздравления, напутствия и добрые пожелания Нарве, чтобы она процветала, как весна, и чтобы продолжалась традиция посещения Нарвы жителями Весенней столицы – от Тюри, чтобы осень была такой же теплой, как лето – от Пярну, а также приглашение всех по окончании осени приезжать в Отепя кататься на лыжах – от Зимней столицы. Вдохновенно были продекламированы на эстонском языке поэтические строки Пушкина об осени. Мэр Нарвы Алексей Евграфов сообщил, что он уверен, что «город Нарва абсолютно заслуживает этот титул. Я хотел бы пригласить жителей и гостей насладиться программой Осенней столицы. Всем желаю прекрасной осени».

«На одной волне»

В течение одиннадцати лет торжество по случаю объявления Нарвы Осенней столицей Эстонии открывает выступление Нарвского симфонического оркестра под управлением Анатолия Щура. На этот раз публике была представлена новая программа «От классики до рока», созданная совместно со студией «Иллюзион» из Санкт-Петербурга и открывающая также 26-й концертный сезон Нарвского симфонического оркестра. Импровизированная прогулка по прошлым столетиям представила лучшие образцы разных жанров вокальной музыки.

Это увлекательное музыкальное путешествие началось с увертюры Вольфганга Амадея Моцарта к опере «Свадьба Фигаро», блистательной и необычайно живой. Исключив из середины произведения медленную часть наперекор классическим канонам традиционной итальянской формы, Моцарт добился стремительного движения и легкости музыкальной ткани этого маленького шедевра. А дальше состоялось погружение в мир оперного искусства Италии и Франции. Две оперные школы сошлись на одной сцене. Солисты двух крупнейших оперных театров Москвы и Санкт-Петербурга - Большого театра России и Мариинского театра - Владимир Самсонов, Жанна Домбровская, Светлана Москаленко и Станислав Мостовой покорили публику виртуозным владением вокальными приемами, в том числе техникой плавного резонансного пения bel canto.

На вопрос, в чем отличия двух вокальных школ, заслуженный артист России, солист Мариинского театра Владимир Самсонов ответил:

- Московская вокальная школа более эффектная, яркая, размашистая. Она направлена на то, чтобы пора­зить слушателя громкостью, силой звука, масштабом голоса. Москва любит все такое ярмарочное, красочное, яркое, блестящее. Петербуржская школа делает ставку на музыкальность, пластичность. Она склоняется к более техничному исполнению, это более ювелирная работа («мелкого помола»). Каждый стиль имеет право на жизнь.

- Как же вы уживаетесь на одной сцене сегодня?

- Легко. Дело в том, что Большой театр давно «питается» питерскими певцами. И на самом деле все певцы в этой программе родом из Санкт-Петербурга, несмотря на то, что два из них поют в Большом театре – Станислав Мостовой и Светлана Москаленко. Так что мы на одной волне.

- Как вы оцениваете усилия Нарвы быть средоточием культуры?

- Город делает замечательную работу. Учитывая масштабы города и населенность, Нарва - феномен, с точки зрения желания быть в центре активной и бурной культурной жизни. Жизнь в городе не застаивается, бурлит и развивается. В этом отношении Нарва для меня большой приятный сюрприз.

Это мнение поддержал Станислав Мостовой:

- Мне здесь нравится, красиво. И у вас есть прекрасный оркестр. Очень приятно с ним работать. Все очень оперативно выполняется музыкантами, на хорошем уровне. Маэстро Анатолий Щура поражает своей коммуникабельностью, оперативностью. Это всегда для вокалиста большой подарок. Есть возможность творить, не задумываясь о том, как это воспримут музыканты за спиной. Все очень гибко и понятно.

«Каждый номер, как бриллиант»

Со сцены прозвучали арии и дуэты из опер Гаэтано Доницетти, Джоаккино Россини, Джузеппе Верди, Жоржа Бизе и Шарля Гуно. Во втором отделении любителям вокального искусства были представлены фрагменты из оперетт Имре Кальмана, Франца Легара, джазовая музыка, неаполитанские песни, а также отрывки из популярных мюзиклов 20 века и рок-композиции известных групп. Публика рукоплескала исполнению композиций легендарных «Scorpions» и «Queen», знаменитой «Дилайлы» Тома Джонса. «Каждый номер, как бриллиант. Я подбирал программу и старался, чтобы не было ни одного проходящего номера, каждый – жемчужина своего жанра. Каждое произведение – высочайшее достижение человечества в области композиторской мысли», - отметил Владимир Самсонов.

Ну что ж, сезон открылся! События Осенней столицы расцвечивают серость пасмурных дней, делают это время года ярче, теплее и уютнее, помогают бороться с сезонной хандрой. Впереди еще много важного и интересного, и мы будем делиться впечатлениями от посещения мероприятий Осенней столицы на страницах нашей газеты.

Елена Чепурнова