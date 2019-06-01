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Общество / СпортТретье место среди женщин на Чемпионате Европы по практической стрельбе досталось Эстонии

Дата публикации: Вчера, 15:52 Просмотрено: 165

На Чемпионате Европы по практической стрельбе 3 место в индивидуальном зачете в классическом дивизионе среди женщин заняла спортсменка из Эстонии Дина Гончарова. Всего в Чемпионате Европы приняло участие более 1100 спортсменов, 37 из которых были из Эстонии.

Третье место среди женщин на Чемпионате Европы по практической стрельбе досталось Эстонии

Дина Гончарова.

Чемпионат Европы по практической стрельбе (2019 European Handgun Championship) прошел в столице Сербии в Белграде.

Дина Гончарова состоит в эстонском регионе международной конфедерации практической стрельбы с 2013 года и регулярно участвует в международных соревнованиях с другими эстонскими спортсменами. В 2018 году она вошла в состав эстонской сборной в классическом дивизионе.

Это первая медаль с чемпионата Европы по пистолету в истории Эстонского региона, что, несомненно, является серьезным достижением, поскольку в Чемпионате Европы принимают участие лишь лучшие стрелки из Европы, прошедшие предварительные региональные квалификационные матчи.

Дина Гончарова.

«Стрельбой я занимаюсь 3 раза в неделю, в основном перед работой. Тренировка в среднем длится два часа. Для общей физической подготовки провожу несколько часов в неделю в спортивном зале. Чемпионат Европы является для всех спортсменов вызовом и большой психологической нагрузкой. Правильно поставленные цели помогли добиться высокого результата, которым можно по праву гордиться», - отметила призер Чемпионата Европы.

«Лозунг практической стрельбы - Diligentia, Vis, Celeritas — т.е. Точность, Мощность, Скорость — и в своей ежедневной работе я могу применять эти принципы, и прежде всего, конечно, точность», - говорит Дина. «Сейчас я работаю арт-директором, архитектором и дизайнером интерьеров для проекта Kalevi Panorama и я считаю, что основная задача профессионала состоит в том, чтобы найти решения, удовлетворяющие потребности каждого клиента. К тому же для обеих сфер очень важны терпение и выбор верной тактики».

В последние годы благодаря успешным выступлениям на соревнованиях Дина обрела спонсора в лице производителя оружия из Израиля BUL Armory и с прошлого года она также является официальным представителем этой компании в Балтии и Финляндии.

Также Дину поддерживают крупнейший магазин товаров для практической стрельбе в Европе IPSCstore и эстонский клуб Alpha Shooting Club, членом которого она является.

По информации Kalevi Panorama

 

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