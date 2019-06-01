Третье место среди женщин на Чемпионате Европы по практической стрельбе досталось Эстонии

Дата публикации: Вчера, 15:52 Просмотрено: 165

На Чемпионате Европы по практической стрельбе 3 место в индивидуальном зачете в классическом дивизионе среди женщин заняла спортсменка из Эстонии Дина Гончарова. Всего в Чемпионате Европы приняло участие более 1100 спортсменов, 37 из которых были из Эстонии.

Дина Гончарова.

Чемпионат Европы по практической стрельбе (2019 European Handgun Championship) прошел в столице Сербии в Белграде.

Дина Гончарова состоит в эстонском регионе международной конфедерации практической стрельбы с 2013 года и регулярно участвует в международных соревнованиях с другими эстонскими спортсменами. В 2018 году она вошла в состав эстонской сборной в классическом дивизионе.

Это первая медаль с чемпионата Европы по пистолету в истории Эстонского региона, что, несомненно, является серьезным достижением, поскольку в Чемпионате Европы принимают участие лишь лучшие стрелки из Европы, прошедшие предварительные региональные квалификационные матчи.

Дина Гончарова.

«Стрельбой я занимаюсь 3 раза в неделю, в основном перед работой. Тренировка в среднем длится два часа. Для общей физической подготовки провожу несколько часов в неделю в спортивном зале. Чемпионат Европы является для всех спортсменов вызовом и большой психологической нагрузкой. Правильно поставленные цели помогли добиться высокого результата, которым можно по праву гордиться», - отметила призер Чемпионата Европы.

«Лозунг практической стрельбы - Diligentia, Vis, Celeritas — т.е. Точность, Мощность, Скорость — и в своей ежедневной работе я могу применять эти принципы, и прежде всего, конечно, точность», - говорит Дина. «Сейчас я работаю арт-директором, архитектором и дизайнером интерьеров для проекта Kalevi Panorama и я считаю, что основная задача профессионала состоит в том, чтобы найти решения, удовлетворяющие потребности каждого клиента. К тому же для обеих сфер очень важны терпение и выбор верной тактики».

В последние годы благодаря успешным выступлениям на соревнованиях Дина обрела спонсора в лице производителя оружия из Израиля BUL Armory и с прошлого года она также является официальным представителем этой компании в Балтии и Финляндии.

Также Дину поддерживают крупнейший магазин товаров для практической стрельбе в Европе IPSCstore и эстонский клуб Alpha Shooting Club, членом которого она является.

По информации Kalevi Panorama