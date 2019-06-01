Больше всего учеников в НДДТ, а учителей — в музыкальной школе

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В шести школах по интересам Нарвы, по информации Нарвской городской управы, всего более 5000 учебных мест. Каковы отличительные особенности наступившего учебного года в разных муниципальных учебных заведениях этого направления? Ответить на этот вопрос наша газета попыталась с помощью службы образования и директоров самих школ по интересам.

Первые уроки новичкам дает руководитель оркестра духовых инструментов Нарвской музыкальной школы Борис Паршин. Первоклассник Эстонской гимназии Дмитрий Антипенков выбрал саксофон, потому что на нем играет его дядя, тоже ученик Паршина. На первых этапах школа снабжает учащихся инструментами из собственного «парка». Фото: Наталья Соболева

Родительская плата в Нарве — самая низкая по Эстонии

На ряд вопросов нашего издания относительно наступившего учебного года в школах по интересам ответила главный специалист службы культуры и спорта Анастасия Яковлева.

- Анастасия, по сообщению ERR, в Нарвский Дом детского творчества в этом учебном году пошло 1400 детей. А разве в спортивные школы с их многочисленными секциями детей отправилось меньше?

- Нарвский Дом детского творчества – самая многочисленная по количеству учеников и учебных программ школа по интересам в Нарве уже на протяжении многих лет. Две муниципальные спортивные школы («Энергия» и «Паэмурру») также ежегодно принимают на обучение довольно большое количество учеников. Так, на данный момент в SK «Энергия» уже заполнены 1034 учебных места, в спортшколе «Паэмурру» - 855.

- А по количеству педагогов какие школы по интересам в Нарве самые «ёмкие»?

- Больше всего педагогов работает в Нарвской Музыкальной школе, так как обучение игре на музыкальных инструментах проводится с учениками индивидуально. На сегодняшний день в школе числится 81 педагог.

- В ремонты каких школ по интересам этим летом были вложены самые солидные средства и что это был за ремонт?

- Солидных ремонтных работ этим летом в школах по интересам не проводилось. В основном это были текущие работы для улучшения условий (в т.ч. для молодежи с особыми потребностями) для проведения занятий и организации соревнований, а также приобретение некоторого оборудования и инвентаря. Планируется осуществление ремонтных работ в спортивной школе «Энергия»: ремонт раздевалок в спортивном зале по адресу Таллиннское ш., 30 и ремонт одного из боксов на гребной базе. Во всех школах установлены велодержатели.

- Какова нынче родительская плата за кружки? Кто от нее освобожден или может учиться на льготных условиях?

- Родительская плата в школах по интересам в нашем городе – одна из самых низких по Эстонии. В Нарвском Клубе юных моряков стоимость обучения для молодежи составляет 6,50 евро в месяц. В спортивных школах учебная плата за обучение, в зависимости от вида спорта и степени подготовки, составляет от 6 до 14 евро в месяц. Стоимость, взимаемая с родителя за обучение ребенка в Нарвском Доме детского творчества, составляет для большинства кружков 7 евро в месяц, в некоторых кружках – 8-10 евро. Обучение детей и молодежи в Нарвской Художественной школе, в зависимости от программы обучения, стоит для родителей преимущественно от 9 до 19 евро в месяц, но есть и более дорогие программы обучения искусству. Стоимость обучения в Нарвской Музыкальной школе составляет 20 евро в месяц.

Занятия по программе свободного обучения в музыкальной школе стоят 25 евро в месяц, а учебная плата за участие в деятельности по интересам школы – 7 евро в месяц.

Во всех школах по интересам руководитель учреждения имеет право предоставлять льготные условия для учащихся из малообеспеченных семей. Директора имеют право освобождать в определенном количестве от учебной платы также и талантливых учеников (в спортивных школах - мастеров спорта республики).

- В каких школах по интересам и на каких условиях могут заниматься взрослые?

- Целевой группой школ по интересам является прежде всего молодежь (до 26 лет — прим. ред.). При наличии финансовой возможности учреждения в школе могут заниматься также взрослые, внося установленную учебную плату. Так, например, в художественную и в музыкальную школы на программы свободного обучения принимаются взрослые, за обучение которых установлена отдельная плата.

Кружки и программы на любой вкус

Как сообщила нашему изданию директор Нарвского Дома детского творчества Галина Мольдон, в наступившем учебном году НДДТ открывает 1600 учебных мест. Обучение в 42 кружках продолжают более 60 процентов учащихся. Особенность Дома такова, что в целом ряде его кружков дети занимаются по 6-12 лет.

Школа точных наук приглашает заинтересованную молодежь изучать математику (с 4 класса), физику, химию. В этом году открыли группу «Биология».

Из музыкальных кружков открыты вокальная студия, обучение игре на фортепиано, гитаре, флейте, саксофоне, ударных инструментах. Из танцевальных – студии эстрадного, бального и современного танцев. Из рукоделия - кружевоплетение, художественная обработка кожи, мастерская украшений (студия «Акси-Арт»), а также кулинария. Из художественных - рисования, лепки и эко-дизайна. А также работают театр, школа имиджа, кружки «Юный парикмахер», «Секретарь-референт», фотографии и мобилографии (с прошлого года), шахмат и авиамодельного спорта, студия детского видеотворчества.

Ученики начальной школы с этого учебного года смогут заниматься в кружке эстонского языка (кроме английского).

Для взрослых работают платные группы «Культура здоровья», «Художественная обработка кожи» и студия «Акси-Арт».

В этом году были оновлены многие учебные программы, приведены в порядок все учебные кабинеты, обновлено оборудование. Кроме того к работе приступили новый учитель эстонского языка и два молодых учителя, которыми стали выпускники НДДТ.

Ученики Дома творчества участвуют в проектах и сами пишут проекты.

Вновь зазвучит музыка Шопена

Нарвская музыкальная школа, второй год работающая единым коллективом после объединения трех школ, успешно провела кампанию по набору на два своих учебных отделения — инструментальное и хоровое. И если на первом прием завершен, то на хоровом отделении двери школы пока открыты для всех желающих. По словам директора Татьяны Гончаровой, в арсенале школы на сегодня 32 учебных программы, часть из которых являются совершенно новыми и недавно зарегистрированными в регистре Эстонской системы образования. Эти программы рассчитаны на разные возрасты, специальности и направления и расширяют учащимся возможности выбора.

На эту же цель работает постоянное пополнение «парка» музыкальных инструментов школы. В частности приобретению новых инструментов в рамках государственного проекта «Финансирование деятельности школ по интересам» способствовала деятельность духового оркестра, организованного в сентябре прошлого учебного года. Также Татьяна Гончарова сообщила, что основным событием этого года станет очередной Шопеновский конкурс юных исполнителей, который стартует в последнее воскресенье января.

«Все возрасты покорны»

А в Нарвской Художественной школе начало учебного года пройдет под знаком 30-летия этого учебного заведения. Число 30 повторяет и нынешний набор первоклассников. Всего же с 1 сентября к обучению в этой школе приступили 350 нарвитян, включая подготовительную и основную школы, а также дополнительные программы для молодежи и взрослых. Для последних, к слову, в основном набраны платные группы, которые уже третий год работают по программам обучения керамике, живописи, компьютерной графике и искусству.

Что касается собственно юбилея, то его празднование пройдет в несколько этапов. Таковыми станут презентация 100-страничной книги об истории школы, открытие выставки работ учащихся, которая разместится в коридорах школы, а также ряд мастер-классов различных направлений искусства, которые проведут выпускники разных лет.

Energia совершенствует матчасть

Не секрет, что не последнюю роль в достижениях спортсменов играет техническая база спортивных школ. Как раз под знаком совершенствования таковой новый учебный год наступил у нарвской SK Energia. Как рассказал нашему изданию директор школы Иван Маштаков, в этом году на Ореховой горке закончится строительство стрельбища для биатлонистов. Строит его целевое учреждение Linnaarendus, развивающее зону отдыха горожан Äkkeküla.

А на гребной базе уже 19 сентября начнется реконструкция последнего бокса. Его восстановление станет завершающим моментом создания гребной базы. Займется им нарвская фирма Vant, выигравшая конкурс на проведение работ.

Еще одна реконструкция ожидает и некоторые помещения спортзала по адресу Таллиннское шоссе, 30. Предположительно 12 сентября город подпишет договор с победителем конкурса на реконструкцию четырех раздевалок и сауны. Ранее была заменена электрика в спортивном зале и зале бокса, реновированы полы.

Несмотря на то, что спортшкола Energia не получила нынче денег на текущий ремонт в бассейне, именно он является сегодня в Нарве главной базой, где претворяется государственная учебная программа по обучению плаванию детей младшего школьного возраста. В середине октября первым детям, приступившим к обучению по этой программе в прошлом году (а это были, напомним, второклассники), предстоит выдержать сложный экзамен: проплыть 200 метров и достать со дна предмет. По словам Маштакова, с этой задачей большинство детей справится без проблем. Сложнее будет тем, кто пропускал занятия. Но и у них еще есть время, чтобы наверстать упущенное.

Всего же в SK Energia в 85 группах и на 10 отделениях учебный год начали 942 учащихся и 29 тренеров.

Наталья Соболева











