Первые, но только в финале «В»

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С 7 по 8 сентября в городе Янина (Греция) прошел чемпионат Европы по академической гребле. В нем принимали участие гребцы до 23 лет. У эстонской лодки-двойки с участием нарвитянина Михаила Куштейна - седьмое место.

Фото: СШ "Энергия"

Нарву в составе сборной Эстонии на этих соревнованиях представлял Михаил Куштейн (1999 г.р.), который выступал в лодке-двойке в паре с Йоханом Поллаком (1997) из Пярну. Дистанция классическая, 2 тысячи метров.

За два дня ребята провели четыре заезда. 7 сентября утром, в предварительном заезде, эстонская лодка пришла последней среди пяти экипажей. А для того, чтобы сразу попасть в полуфинал, нужно было занять места с 1 по 3. Возможную причину такой неудачи назвал тренер Йохана Роман Лутошкин: «Наша лодка стартовала позже остальных, так как ребята ждали разрешающий сигнал стартового светофора, а остальные стартовали согласно отмашке флага судьи. Светофор загорелся позднее». По словам тренера, это и стало решающим фактором, создавшим напряжение на все соревнования.

В этот же день эстонским гребцам пришлось выступать в перезаезде. В нем принимало участие 6 лодок, и наш экипаж финишировал первым, попав, таким образом, в полуфинал.

Полуфинал состоялся утром 8 сентября, и опять неудача, Куштейн и Поллак приходят последними! Это дает им право участвовать только в финале В, где разыгрываются места с 7 по 12.

Заезд финала В состоялся в полдень того же дня. И результат противоположен утреннему, эстонская команда приходит первой. Причем с великолепным временем, лучшим, чем у победителей соревнований, белорусов. Они утром прошли дистанцию полуфинала за 6 минут 33 секунды, наши же в финале В показали 6:29.

В итоге эстонская команда стала седьмой на чемпионате Европы.

Отметим, что вместе со спортсменами ездили и их тренеры - Валерий Осмокеску из Нарвы и Роман Лутошкин из Пярну. И если гребцы добирались самолетом, то их наставники ехали через всю Европу (3000 км в одну сторону) за рулем, на автобусе, везли лодки.

Виталий Школа







