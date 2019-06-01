У нарвской Солдинаской гимназии появился полноправный директор

Дата публикации: Вчера, 18:06 Просмотрено: 1 442

В вину прежнему руководителю поставили неверные сведения, в заслугу новому — опыт и компетентность.

Одна из идей нового директора — создать для первоклашек футбольный класс, где тренировки будут проводиться на эстонском языке. «Если не найдем в Нарве таких специалистов, занятия буду проводить сам», - говорит Роман Трейаль, учитель эстонского языка и сертифицированный футбольный тренер. Фото: FB

Из семи кандидатов

В пятницу были подведены итоги конкурса на замещение вакантной должности директора Нарвской Солдинаской гимназии, который длился 1,5 месяца. Из 7 кандидатов на означенную должность в первом туре образованная мэром комиссия выбрала двух человек. Согласно ее решению по итогам второго тура Солдинаскую гимназию возглавит Роман Трейаль.

Проведение конкурса было обусловлено тем, что Любовь Фомина, руководившая гимназией (и довольно успешно) около десяти лет, имела статус «исполняющая обязанности».

Надо сказать, долгое время в Нарве это было распространенным явлением: муниципальные образовательные заведения возглавляли и.о., то есть не полноправные их руководители, не проходящие конкурс, а назначаемые. Что, согласно утвердившемуся в городе мнению, помогало нарвским властям некоторых руководителей держать в напряжении, а некоторых вознаграждать за политическую лояльность. Сегодня ситуация понемногу нормализуется.

В то же время этим летом стало известно, что к Любови Фоминой у нарвского руководства возникли претензии: выяснилось, что подряды на электротехнические работы в 2017-2018 годах директор отдавала своего мужу, являющемуся индивидуальным предпринимателем.

«Что угодно, только не коррупция»

После того, как новость получила распространение, некоторые пользователи социальных сетей встали на защиту директора Солдинаской гимназии. «А в чем, собственно проблема? Почему нельзя заказать работы супругу, если он предлагает более дешевый вариант и проверенное качество работы?». Мэр Нарвы Алексей Евграфов подтвердил нашему изданию, что история с подрядами, квалифицирующаяся как «конфликт интересов», сыграла на ускорение проведения конкурса. Дело, однако, немного в другом.

- Ежегодно чиновники всех уровней заполняют декларацию экономических интересов, где указывают, имели ли они дела с т. н. связанными лицами. Любовь Фомина своей ситуации в декларации не отразила, - пояснил он.

Добавим, что и.о. директора участия в конкурсе на должность директора не принимала.

Житель Йыхви с нарвским прошлым

Роман Трейаль для многих нарвитян, безусловно, лицо новое. Но в то же время, как выяснилось, для нашего города он вполне «свой»: закончил Нарвский колледж ТУ, здесь же отучился в магистратуре. А работал до начала нового учебного года в Синимяэской школе.

Обосновывая выбор своей комиссии, Алексей Евграфов отметил, что Роман Трейаль «набрал баллов» прежде всего благодаря опыту работы и профессиональным компетенциям. Последние 7 лет он трудился завучем и преподавал эстонский язык, которым владеет свободно.

В разговоре с вашим корреспондентом Роман Трейаль признался, что в школе, которую ему предстоит возглавить, еще не был. Но планы относительно ее развития активно обдумывает.

Роман Трейаль:

- Поскольку рано или поздно школам Эстонии все же придется перейти на эстонский язык преподавания, хочется посмотреть, какой это уровень в Солдинаской гимназии, и с помощью педколлектива и самих детей поднять его еще выше. Есть даже такая мысль: с помощью Союза футбольного спорта организовать футбольный класс.

Роман Трейаль еще пройдет утверждение на заседании Нарвского горсобрания, после чего будет подписан трудовой договор, начало которого зависит от договоренности сторон, сказали нам в Отделе культуры НГУ.

Будут ли новые конкурсы?

Такой вопрос мы задали Алексею Евграфову. Напомнив ему, что особенно грустно в Нарве дело обстоит в дошкольном звене — из 18 детсадов и.о. директора возглавляют сегодня 10.

Парадоксально, но в городе, в котором благодаря НКТУ ежегодно выпускается целый курс специалистов по дошкольной работе, существует дефицит кандидатов в директора детсадов.

- Далеко не каждый педагог детсада может возглавить коллектив: во-первых, не хватает опыта руководящей работы, во-вторых, компетентности, - считает мэр Нарвы. - А иногда и внутренней готовности — представьте, в той же Солдинаской гимназии два учителя только что покинули школу, проработав там всего 1 день.

А какой прогноз по школам Нарвы?

- В настоящий момент и.о. директоров у нас в следующих школах: Кесклиннаская гимназия, 6-я Школа и Школа для взрослых. Конкурсы, конечно, проводиться будут. Время их проведения определится решением городской управы, - проинформировала нас и наших читателей заведующая отделом культуры НГУ Виктория Лутус.

Татьяна Завьялова







