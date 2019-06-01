Легенда номер 97

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Трибуны Ледового холла 7 сентября не пустовали, хотя никаких соревнований здесь не проводилось. В этот день зрителями, участниками и болельщиками были друзья и поклонники Раиса Давлеткильдеева – легендарного нарвского хоккеиста и тренера, пришедшие поздравить его с 70-летием.

Фото: Виталий Школа

В далекие уже советские годы, в 1974-м, молодого хоккеиста из казахстанского города Петропавловска пригласил в Нарву тренер «Кренгольма» Юрий Исаев. И не прогадал – во многом благодаря Раису любительская команда превратилась в команду мастеров, выиграла первенство Эстонии, а хоккеист Давлеткильдеев вырос в лучшего тренера республики 2004-2005 года, был главным тренером сборной Эстонии по хоккею.

Сегодня Раис Анварович тренирует мальчишек Паэмурруской спортшколы, и именно они стали главными действующими лицами праздника в Ледовом холле. Но сначала была официальная часть, где мэр города Алексей Евграфов вручил юбиляру Знак отличия города Нарвы, а директор PSK Леонид Гулов – памятную табличку.

Поздравляли Раиса Давлеткильдеева не только хоккеисты. На лед вышли фигуристы школы Паэмурру, а музыкальные поздравления, в том числе, легендарная песня «В хоккей играют настоящие мужчины», звучали в исполнении студии Pääsuke.

В бой!

Но главное действо юбилея – это, конечно, товарищеский матч между нынешними воспитанниками PSK, учениками Давлеткильдеева, и ветеранами нарвского хоккея. Интересно, что и среди ветеранов, многие из которых приехали из других городов и стран, также были воспитанники тренера-юбиляра. Имена для нарвского хоккея знаковые, выход на лед каждого из «старших» зал встречал овациями.

«Мелкие» глядели на ветеранов снизу вверх, что неудивительно – ростом они были чуть выше пояса заслуженных игроков.

Перед началом матча «старшие» долго совещались. Подозреваю, что основная их задача состояла в том, чтобы, не дай бог, не задеть и не травмировать «маленьких». Мальчишки же настраивались всерьез, готовились дать настоящий бой.

Фото: Виталий Школа

Урок на льду

Конечно, это было шоу. Веселое, интересное. Ветераны играли осторожно и аккуратно, и в ходе матча подсказывали молодым, что нужно делать, учили их. Судьи тоже подчас закрывали глаза на нарушения правил со стороны учеников, даже поды­грывали, причем делали это с юмором и артистизмом. А вот старших не прощали, два раза назначив в их ворота буллит.

Первую шайбу уже на пятой минуте забросили «маленькие». Старшие не возражали и отпустили счет до 0:3. Затем быстренько его сравняли и продолжили урок на льду. В составе ветеранов под номером 97 играл и Раис Давлеткильдеев, и товарищи не раз выводили его на ударную позицию, но поражать ворота своих учеников тренер, видимо, не посчитал нужным. Впрочем, была в этом и заслуга вратарей юных хоккеистов PSK.

Матч так и закончился вничью, 6:6, несмотря на то, что в последнюю минуту на лед высыпали все мальчишки, создав численное преимущество примерно пять к одному. Ветераны устояли. Не выявили победителя и послематчевые буллиты. Ничья, как и положено в юбилейном матче.

«Мы — лучшие!»

По окончании матча тренер Давлеткильдеев получил поздравления и от родителей своих воспитанников. А вот что сказал нам директор PSK Леонид Гулов.

- Леонид, не каждого тренера так поздравляют…

- Не каждый тренер и работает до 70 лет, не каждый имеет такие заслуги. Надеюсь, что зрителям понравилось сегодняшнее смешное праздничное мероприятие. Думаю, что это привлечет в наши хоккейные секции еще больше мальчишек.

Сам же юбиляр в первую очередь выразил благодарность.

Раис Давлеткильдеев:

- Хочу поблагодарить всех любителей хоккея, болельщиков, воспитанников, коллег, спортивную школу, власти города за то, что организовали мне такой праздник. Это не только праздник в честь моего 70-летия, это праздник хоккея Нарвы.

- Раис, каково это – играть против своих «маленьких» в одной команде со своими старшими воспитанниками?

- С одной стороны, интересно, с другой – тяжеловато. Они шустрые, настырные. Будем тренироваться дальше.

- Нарвский хоккей жив?

- Жив. Посмотрите, какой у нас хороший лед! Конечно, хотелось бы, чтобы приходило побольше мальчишек, но мы справляемся, показатели хорошие. Есть проблема, что родители переезжают в другие города, забирают с собой детей, и часто мы играем в чемпионате Эстонии против своих же воспитанников. Но мы – лучшие!

В заключение мы передали Раису Анваровичу поздравления от коллектива газеты и от наших читателей. Ждем дальнейших достижений!

Виталий Школа



