Рийгикогу не поддержал план реформистов перевести все образование на эстонский язык

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Вчера, во вторник, 10 сентября, Рийгикогу после продлившихся более 2 с половиной часов обсуждений не поддержал идею оппозиционной Партии реформ перевести все детские сады и школы страны на эстонский язык обучения.

Фото: riigikogu.ee

Как сообщает err.ee, для дальнейшей реализации инициативы реформистам не удалось набрать необходимое количество голосов: проект поддержали 32 депутата, 44 депутата были против, а 21 - не голосовали.

В случае, если бы инициатива реформистов прошла, то в дальнейшем депутатам пришлось бы менять целый ряд законов. Это Закон о дошкольных учреждениях, Закон об основной школе и гимназии, Закон о профессионально-технических учебных заведениях, Закон о частной школе, Закон о школе по интересам, Закон о работе с молодежью и Закон об образовании взрослых. Кроме того, вероятно, пришлось бы изменить государственную учебную программу начальных и старших классов средней школы, перевести на эстонский все госэкзамены на разных уровнях школы, а выпускников программ языкового погружения отправить в эстонские школы.

Депутата Рийгикогу от Центристской партии и председатель парламентской группы поддержки Ида-Вирумаа Дмитрий Дмитриев дал нашему изданию комментарий на эту тему:

- Понятно, что законопроект реформистов – исключительно политический шаг, направленный на повышение поддержки среди определенной части общества.

Никто не спорит с тем, что государственный язык учить и знать нужно. Однако крайне абсурдно пытаться решить проблему изучения языка, жертвуя качеством образования. Есть реальные опасения, что при такой системе мы имели бы на выходе выпускников школ, не владеющих толком ни одним языком на хорошем литературном уровне и не сумевших в то же время получить нормальных знаний по предметам.

Чтобы выучить язык, вовсе не обязательно на нем учиться. Думаю, те из реформистов, которые сами хорошо владеют русским, английским, немецким, французским, итальянским или любым другим языком, это тоже понимают. Вероятно, понимают они и то, что уровень образования большей части русскоязычных детей в таком случае сойдет на нет. Вот только вряд ли это их особо волнует. Попытки разрушить систему школьного образования на родном языке выглядят как целенаправленная диверсия.

Кроме того, как можно вообще говорить о стремительном переходе на эстонский язык обучения, когда нет достаточного количества учителей, не разработано эффективных методик, нет учебных пособий? Для осуществления грамотного перехода необходимо было бы проделать колоссальную предварительную работу, потребовалось бы немало времени. Особенно проблематичным внедрение столь кардинальных изменений стало бы по понятным причинам в нашем регионе.

Владение языками, безусловно, открывает дополнительные возможности. Однако само по себе знание языка никак не заменит образования. В школах должно быть обеспечено получение качественных знаний, а усвоение учебного материала лучше идет на родном языке.

Да, качество обучения эстонскому языку в школах и детских садах нужно повышать. Однако жертвовать ради этого образованием и знаниями наших учеников мы не намерены.

Если в системе образования на первом месте будет стоять обучение языку, а получение знаний - где-то на втором или третьем, то о каком развитии общества мы можем говорить в долгосрочной перспективе?!



