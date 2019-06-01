Не числом, а уменьем

Дата публикации: Вчера, 16:19 Просмотрено: 142

Поздравляем сборную Эстонии по кикбоксингу с высокими достижениями на чемпионате Европы, который прошёл с 23 августа по 1 сентября в Венгрии.

В чемпионате участвовало 1400 спортсменов из 41 страны. Сборную Эстонии представляла делегация из 5 спортсменов: Александра Джикаева (44 кг, клуб KONKIRO, Narva), Ильи Скольнова (60 кг, клуб KONKIRO, Narva), Александра Соловьёва (63,5 кг, FFC Tallinn), Даниила Гайдука (67 кг, KONKIRO, Narva), Андреса Ойтсара (75кг, KONKIRO, Nava), а также старшего тренера сборной Эстонии — нарвитянина и президента клуба KONKIRO Сергея Тимофеева, судьи международной категории Юрия Лахтикова и президента федерации кикбоксинга Эстонии Сергея Козлова.

На чемпионате Европы собрались спортсмены самого высокого уровня, все они прошли отборочные чемпионаты и заняли там высокие места, только так можно получить путёвку на самый престижный чемпионат Европы всемирной организации WAKO.

Бои проходили сложно, требовалось соединить концентрацию внимания, техническую оснащённость, тактику и психологию во время каждого боя. Любая ошибка могла привести к проигрышу.

Наши спортсмены справились с поставленной задачей. Андрес Ойтсар одержал победу над спортсменами из Словакии, Болгарии, Хорватии и стал чемпионом Европы. Илья Скольнов одержал победу над спортсменами из Франции, России, Хорватии и также стал чемпионом.

Александра Джикаева в финале победила спортсменку из России и стала чемпионкой Европы. Даниил Гайдук одержал победу над итальянцем, сербом и поляком. В финальном бою вёл по очкам над спортсменом из России, но во втором раунде совершил тактическую ошибку и пропустил удар, после чего бой был остановлен. Даниил стал вице-чемпионом Европы.

Александр Соловьев победил спортсменов из Румынии и Белоруссии, но финальный бой проиграл по очкам с минимальным преимуществом спортсмену из Хорватии, и также стал вице-чемпионом Европы.

Тренер Сергей Тимофеев получил кубок как самый корректный тренер чемпионата Европы.

Это очень высокий результат. Эстонская сборная заняла 19 командное место из 41. Для сравнения, у нас было пять спортсменов, а за Россию, занявшую 1 место, выступало 80 бойцов.

Огромную благодарность за финансовую поддержку, без которой состав команды мог быть меньше, спортсмены и тренер выражают мэру города Нарвы Алексею Евграфову, а также предприятиям AS Sillamae Sadam, SPA hotel NORUS и лично Виктору Картышеву.

По информации клуба Konkiro







