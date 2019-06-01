Для тех, кому интересны семейные ценности

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Новый проект, к осуществлению которого приступил Нарвский центр творчества, развития и досуга Gagarin, направлен на то, чтобы помочь тем, кто принялся изучать и писать свою родословную, собирать и сберегать семейные реликвии.

Юрий Рауд и Татьяна Купрацевич: не исключаем, что будут появляться новые идеи, а значит — и новые мероприятия. Фото: Светлана Зайцева

Как говорится, это сейчас в тренде — собирать информацию об истории и традициях своей семьи, ценить семейные артефакты. В книжных магазинах сегодня можно найти специальные альбомы «Наша родословная» (по типу некогда популярных фотоальбомов «Наш ребенок»), а издатели говорят о неком буме «семейной литературы» - мемуарах рядовых людей, которые издаются минимальными тиражами исключительно для близкого круга. Собирать коллекции вещей, которые принадлежали ближайшим родственникам или напоминают о далеком детстве, тоже вдруг стало хорошим тоном.

- На наш взгляд, это совершенно замечательные тенденции. И в какой-то момент нам тоже захотелось развивать эти темы, используя свои возможности и наработки. Например, мы уже давно занимаемся реставрацией небольших деревянных изделий, коллекционируем предметы быта советского периода… - рассказывают создатели и руководители творческого центра Gagarin Юрий Рауд и Татьяна Купрацевич. - Команда нашего центра два года шла к решению создать специальный проект, в рамках которого мы могли бы помочь тем, кому интересно прикоснуться и углубиться в свою родословную, кто хочет новым взглядом посмотреть на фамильные раритеты, кому интересно оставить собственный след в истории семьи и подпитать интерес к ней у следующих поколений.

По словам Юрия Рауда, часть действий запланированы в рамках проекта Pereajalugu on riigiajalugu («История семьи - история государства»), который поддержан Фондом местной инициативы (Kohaliku omaalgatuse programm), но многое добавилось уже в ходе обсуждения проекта с потенциальными партнёрами, друзьями и посетителями центра.

25 августа в центре Gagarin на Пушкина, 5 прошла презентация проекта, в рамках которой с лекцией «Ценность старых вещей» выступила магистрантка отделения сохранения старины Эстонской художественной академии Анне Рауд.

В сентябре начнёт действовать реставрационная мастерская центра, где под руководством опытного столяра-краснодеревщика можно самостоятельно восстановить деревянные семейные реликвии - шкатулки, украшения, рамки картин или фотографий и другие небольшие предметы интерьера.

В ближайших планах семинар, на котором специалист познакомит с правилами составления родословной, научит работать с архивами и специальными программами.

- Запланированы две поездки в Таллинн, в рамках которых мы посетим отделение реставрации Художественной академии, государственный реставрационный центр и одну из частных реставрационных мастерских. Также примем участие в мастер-классах по каллиграфии и изготовлению бумаги ручной работы, - продолжает рассказывать о программе Юрий Рауд.

- Не исключаем, что будут появляться новые идеи, а значит — и новые мероприятия, - говорит Татьяна Купрацевич.

Информация о днях встреч, консультаций, мероприятий будет публиковаться на странице центра по мере приближения дат и уточнения планов: www.gagarin.ee

Своими впечатлениями от первой встречи по проекту с «ВП» поделилась нарвитянка Ирина Пасечникова:

- О проекте я узнала от своей родственницы, занимающейся фьюзингом в центре Gagarin. Она помнила о моем давнишнем желании создать генеалогическое древо семьи и написать воспоминания о близких людях. Сделать это уже давно меня просит мой сын. Так что, можно сказать, что проект «История семьи» лично для меня начался очень вовремя. Анне Рауд из Эстонской художественной академии прочитала нам очень интересную лекцию на тему «В чем ценность старых вещей?», дала представление о принципе оценочной системы вещей известного реставратора Барбары Апербаум. Теперь, зная о различных видах ценности вещей (материальная, сентиментальная, научная, историческая и т.д.), можно попытаться оценить свои домашние реликвии и сделать их ревизию: какие-то сохранить и отреставрировать, а с какими-то, может быть, стоит расстаться.

Я уверена, что и другие темы, которые планируют организаторы проекта, будут мне полезны и интересны.

Светлана Зайцева



