Ижевск – не только автомат Калашникова

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Столица российской Удмуртской автономии – город Ижевск - знаменит не только своим концерном «Калашников». Посильнее автоматной очереди выстрелил балет на музыку рок-оперы Алексея Рыбникова «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», который показали в Кохтла-Ярве молодые артисты балетной студии «Театральный сезон» из Ижевска.

Директор Кохтла-Ярвеского центра культуры Светлана Короткова (в центре) с гостями из Ижевска. Фото: Евгений Капов

Спектакль потряс зрителей новаторским подходом постановщика – руководителя студии и балетмейстера, заслуженной артистки Удмуртии Оксаны Батуевой и второго хореографа Надежды Мироновой.

Только ленивый в 70-х годах прошлого века не гонялся за магнитофонными записями Рыбникова. А попасть в Московский «Ленком» на «Хоакина Мурьету» было равносильно «увидеть Париж и умереть».

Но чтобы на этот сюжет, эту музыку был поставлен балет, да еще силами молодых людей от семи до тридцати пяти лет – такое представить было непросто. А тут – надо же: в эстонский шахтерский город приехал этот спектакль. Хотя, говорят, что у хорошего балетмейстера артисты и «Гимн Советского Союза» станцевать смогут. Но как возможно с молодежным (если не сказать – с детским) составом поставить балет на этот сюжет?

Дружба проверена временем

Привезла балетный коллектив из Ижевска Екатерина Хабибуллина, которая много лет назад побывала с детьми в Кохтла-Ярве, где они участвовали в конкурсе академического вокала для детей и юношества. С той поры и завязались тесные творческие связи между Ижевской Школой искусств № 13 и эстонским шахтерским городом. Детские фольклорные коллективы из Ижевска вместе с юными исполнителями из Кохтла-Ярве готовили спектакли по финно-угорским песням, сделали вокальную постановку на темы детских сказок кохтла-ярвеского автора Эдуарда Конта. В Ижевской Школе искусств побывали на практике и ученики художественного отделения Школы искусств из Кохтла-Ярве вместе со своим преподавателем Ольгой Жарковой. Там, в Удмуртии, Ольга увидела рисунки, сделанные местной сырой нефтью. Вернувшись домой, попробовала повторить опыт художников из Ижевска. Но так как нефти в Эстонии нет, но зато есть сланцевое масло, она дала мастер-класс по использованию синтетической нефти в качестве краски для живописи.

Сцены из балета «Звезда и смерь Хуакина Мурьеты». Фото: Евгений Капов

Благодарили овациями и слезами

Однако, вернемся к «светлому убийце» - как назвал своего героя в прологе к кантате «Сияние и смерть Хоакина Мурьеты» чилийский поэт Пабло Неруда. Трудно понять, как эту историю про любовь и смерть человека, мечтающего разбогатеть и для этого занявшегося добычей золота в Калифорнии, а в результате потерявшего все, вообще можно танцевать. Однако Евгений Костин в роли Хоакина, Полина Поторочина, танцующая партию Тересы, и Андрей Иванов в образе Смерти, как и остальные сорок исполнителей, сделали невозможное: они исполнили волю постановщика, объединившего вокал рок-оперы, кино на заднике сцены и танец. Причем, все средства используются в едином ритме, подчиняя ему зрителей.

Что творилось в зале после того, как артисты вышли на поклон, можно представить, если сказать, что руководители города долго не могли подняться на сцену из-за несмолкающих аплодисментов. Но когда стихла овация, зрители вытерли слезы, мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко поблагодарила коллектив из Ижевска и его руководителей за доставленное наслаждение.

Если в Удмуртии рисуют сырой нефтью, то в Эстонии художник Ольга Жаркова пишет сланцевым маслом. Фото: Евгений Капов

Гостей покорили Центр культуры и Тойла

Интересно было узнать мнение детского хореографа из России о том, что она думает об Эстонии, ее людях. Но оказалось, что Оксана Батуева здесь впервые.

Оксана Батуева:

- В 1978 году я танцевала этот спектакль в постановке Евгения Панфилова – советского энтузиаста свободного танца. С тех пор никто и никогда больше не ставил балет по этой рок-опере. Я счастлива тем, что смогла показать этот спектакль жителям эстонского города. В Эстонию я приехала впервые, но, надеюсь, не в последний раз. Нас встретили здесь очень радушно. Руководитель Общества русской культуры Кохтла-Ярве Роза Иванова устроила моим детям потрясающую экскурсию в Тойла – место, тесно связанное с русской культурой. Мы потрясены сценой Центра культуры Кохтла-Ярве, на которой танцевали дети. Это не просто городской «очаг культуры». Как нам рассказали, недавно он коренным образом обновился. И мы видим, что он превратился в настоящий театр.

Директор Кохтла-Ярвеского центра культуры Светлана Короткова сказала, что гости из Ижевска вместе с руководителями танцевальных коллективов Кохтла-Ярве обсудили возможность создания общего, масштабного проекта с участием юных артистов двух городов.

Евгений Капов



