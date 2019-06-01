Тарту одержал победу, но и Нарва намерена воплощать заявку в жизнь

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Нарвская книга-заявка, представленная на суд международного жюри, с сегодняшнего дня доступна для широкого ознакомления на официальном городском сайте (пока только на английском языке). Перевод на русский и эстонский языки, как обещают, может появиться чуть позже.

Мэр Алексей Евграфов и руководитель рабочей группы, главный архитектор Нарвы Иван Сергеев: «Официальное разъяснение комиссии того, почему решение было принято в пользу Тарту, появится через три недели». Фото: Софья Боборенко

С книгой можно ознакомиться на городском сайте и в сети Фейсбук. Об этом журналистам сообщили руководитель рабочей группы по подготовке заявки Иван Сергеев и мэр Нарвы Алексей Евграфов.

Напомним, что результаты решения международного жюри, которое отдало предпочтение Тарту, были объявлены 28 августа, в среду вечером. На следующий день состоялось заседание Нарвского городского собрания, где сначала взяла слово представитель оппозиции Катри Райк, которая поблагодарила за работу команду, подготовившую заявку в условиях цейтнота. Она также посоветовала всем своим коллегам посмотреть в зеркало прежде, чем рассуждать о том, почему Нарва проиграла. Однако депутат, зампред комиссии горсобрания по культуре и спорту Владимир Бутузов с ней не согласился и в своей короткой, но экспрессивной речи заявил, что нарвская заявка была лучше, но проиграла из-за русофобии. Позже он пояснил свою мысль: по его мнению, сильная ориентация нарвской заявки на культурные связи с Россией стала в глазах жюри, скорее, минусом.

Иван Сергеев поделился с журналистами впечатлениями от защиты документа, заявив, что наибольшую роль в оценке сыграла не культурная составляющая книги, а ситуация, при которой в начале года работа над ее составлением была фактически приостановлена из-за отсутствия финансирования.

Иван Сергеев:

- На презентации члены жюри начали задавать вопросы, отвечать на них в основном пришлось мэру. Надо отдать ему должное: он сражался за всех нас как лев. Вопросы были разные, но по ним можно было понять, что жюри пристально следило за новостями из Нарвы. Вопросы касались очень конкретных вещей, решение которых находится в руках местной власти. Спрашивали о поддержке заявки и культурных инициатив со стороны местного самоуправления, о том, каким образом город собирается двигать дальше культурную жизнь, что за ситуация сложилась со «Свободной сценой» и так далее.

Оценили по достоинству

Необходимо отметить: прямо перед оглашением вердикта жюри сообщило, что впервые в его практике сделать выбор было чрезвычайно трудно. По словам председателя комиссии Беатрис Гарсия, объявившей о решении, борьба между Нарвой и Тарту до последнего шла «очень на равных», а дебаты, предшествовавшие определению победителя, были очень напряженными.

Тем не менее в соцсетях в изобилии представлены комментарии, демонстрирующие привычное нарвское брюзжание: дескать, «что там эта команда по подготовке заявки вообще могла сделать?», «кто-то опять отмыл денег», «все было ясно с самого начала». В том-то и дело, что ничего не было ясно, а мощная поддержка Нарвы как внутри самой Эстонии, так и за ее пределами подпитывала надежды на благоприятный исход для нашего города.

Дело за малым – действовать!

Подводя итоги событий последних дней, мэр поставил точку в спорах:

- Мы имеем дело с соревнованием. На данный момент мы его проиграли. Главная причина – заявка Тарту была лучше и более убедительной для членов жюри.

Несмотря на то, что Нарва не станет Культурной столицей Европы 2024, мэр полагает, что идеи, отраженные в заявке, должны быть воплощены в жизнь.

Алексей Евграфов:

– Мы договорились, что недели через две соберемся с активной группой, которая занималась написанием документа, и определим для себя вектор нашей будущей работы. Возможно, потребуется создать при управе место специального советника, который взял бы на себя как вопросы, связанные с реализацией изложенных идей, так и работу с представителями культурных и других обществ, НКО, активными людьми, которым нужна не только финансовая, но и информационная поддержка.

Евграфов заверил, что депутаты видят большую пользу от того, что отражено в книге-заявке, они поддерживают мэра и рабочую группу и имеют большое желание реализовывать предложенные идеи, которые, кстати, содержатся и в принятом в мае официальном документе - Культурной стратегии города Нарвы. С этим утверждением сложно согласиться, так как никаких официальных слов поддержки от депутатского корпуса не прозвучало ни на этапе подготовки, ни на этапе объявления результатов.

Софья Боборенко









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