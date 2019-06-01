Нарвские биатлонисты взяли кубок Varska originaal

Дата публикации: Вчера, 11:36 Просмотрено: 129

Второй год подряд нарвские биатлонисты завоевали общую победу в молодежной серии EOK Värska originaal. Серия биатлонных соревнований проходила на протяжении зимнего сезона с января по март, включая осенний и летние этапы, всего было 4 этапа.

Финальная серия EOK Värska проходила в Хаанья (Вырумаа), где молодые биатлонисты должны были соревноваться в дуэльной стрельбе и спринтерской гонке. В итоге молодежной серии Värska originaal спортивная школа «Энергия» заняла I место в командном зачете с 520 очками среди 11 команд.

Лучшие результаты последнего этапа у нарвитян показали: М13, 2 км: Арсений Пустошный – II место, Даниил Скворцов – III место; N15, 3 км: Мария Михеева – I место, Виолетта Коноплева – II место, Олеся Румянцева – III место; M15, 3 км: Алексей Ярушкин – I место; N17, 3 км: Ульяна Юрлова – III место; N19, 3 км: София Балабанова – II место; N22, 3 км: Алина Ботчтарева – I место; М19, 4 км: Григорий Фоминых – II место.

В дуэль-стрельбе среди 15-летних девушек сильнейшей стала Виолетта Коноплева. Вторые места у Арсения Пустошного и Егора Максименкова, третьи - у Даниила Скворцова, Софии Гладковской и Алины Ботчтаревой.

По информации Akkesport.net









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