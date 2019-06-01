С прицелом на чемпионат Европы

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В спортивном комплексе Раквере 24 августа прошел чемпионат Эстонии по борьбе сумо среди мальчиков и девочек в трех возрастных категориях: U-14 (2005-2007 г.р.), U-16 (2003-2006 г.р.) и U18 (2001-2005 г.р.), в которых участвовало 128 спортсменов из 16 клубов.

Этот турнир стал отборочным этапом для претендентов на участие в чемпионате Европы по борьбе сумо, который состоится с 26 по 29 сентября в Венгрии.

Результаты нарвских спортсменов: 2 место – Маслеников Андрей (70 кг, U-18), Гаврилин Даниил (85 кг, U-16), 3 место – Моисеев Валерий (70 кг, U-18), Курлович Никита (60 кг, U-18 и 65 кг, U-16), Мехиляйнен Алина (50 кг, U-18), Александров Алексей (75 кг,U-16).

По информации спортшколы "Энергия"









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