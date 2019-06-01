+Галерея. Нарва - вновь столица: теперь и Школьного мира

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Впереди остались считанные дни лета. Это значит, что детям пора собираться в школу, а родителям самое время узнать о готовности учебных заведений к приему учащихся.

Православная гимназия встречает новый учебный год с благоустроенной территорией, облагороженным фасадом и новым Домовым храмом с возведенным алтарем. Фото: Наталья Соболева

Провели лето с пользой

Но для начала узнаем, какие возможности были предоставлены ребятам этим летом для того, чтобы они могли провести каникулы с пользой для своего развития. Как рассказала «НГ» заведующая службой образования Отдела культуры нарвской мэрии Лариса Дегель, в июне в шести школах города (Кесклиннаская гимназия, Кренгольмская гимназия, Школа № 6, Солдинаская гимназия, Языковой лицей и Пяхклимяэская гимназия), а также в Клубе юных моряков были организованы пришкольные лагеря, участниками которых в этом году стали более 600 детей. На их питание из городского бюджета было выделено 12 тысяч евро. А кроме того ребята ходили в бассейн, библиотеки, кинотеатр, музей, планетарий, ездили на море и участвовали в мастер-классах.

Еще 300 учеников 1-8 классов нарвских школ в течение двух недель июля изучали эстонский язык на базе Солдинаской гимназии. Этот городской лагерь организации Noored Kooli (“Молодежь в школу”) работал уже во второй раз. В нем ребята занимались осуществлением собственных проектов. Например, ставили сценку, составляли эстоноязычную газету или книгу рецептов, создавали настольную игру, организовали художественную выставку, снимали видеоклип или игровой фильм... Детьми руководили участники программы Noored Kooli, которые осенью начнут работать учителями в школах по всей Эстонии – всего 30 новоиспеченных учителей. По сообщению руководителя по связям с общественностью Noored Kooli Владислава Лушина, участники 13-го набора Noored Kooli были отобраны из более чем 200 кандидатов.

К школе — безопасной и дружелюбной

- Лариса, с чего же начнется Новый учебный год в Нарве?

- В этом году Нарва второй раз (после 2005 года) станет столицей Школьного мира. Его ежегодно заключают Союз защиты детей, Министерство образования и науки, Союз ученических представительств Эстонии, молодежное объединение T.O.R.E и город – столица школьного мира. Также договор могут дигитально подписать все учреждения, желающие присо­единиться к этому движению. Школьный мир будет объявлен в воскресенье 1 сентября во дворе Нарвского замка в 15.00 (в случае плохой погоды мероприятие пройдет в торговом центре «Астри»). Начнется мероприятие в 14.00. На него ожидаюся все горожане и гости города, будет организована развлекательная программа, а также концерт Карла-Эрика Таукара.- В Нарве нынче просто какая-то мода на столичные титулы: осенняя столица Эстонии, претендуем на столицу Европы 2024, а теперь еще и столица Школьного мира! Что это означает по своей сути?

- Вклад нашего города, как столицы Школьного мира 2019, не ограничится только проведением мероприятия 1 сентября. В течение всего 2019-2020 учебного года в школах и детских садах в центре внимания будет безопасная и дружелюбная школьная среда. Календарь мероприятий Школьного мира будет опубликован на городской страничке.

Новые крыши, полы, двери и не только это

Лариса Дегель: в этом году Нарва второй раз (после 2005 года) станет столицей Школьного мира. Фото: Светлана Зайцева

- Лариса, расскажите, пожалуйста, в каких школах прошли ремонты с использованием средств городского бюджета? Что именно там ремонтировали?

- Летом было положено начало ремонтным работам стадиона у Кренгольмской гимназии (выполнен проект — прим. ред.), были отремонтированы полы общей площадью почти 2000 м2 в Пяхклимяэской гимназии, в 6-й Школе отремонтировали крышу корпуса начальных классов, цоколь вокруг всего здания, а также четыре крыльца, включая крыльцо Школы для взрослых, заменили все входные двери. Летом же был проведен конкурс на второй этап строительства парковки у Языкового лицея, которая появится в осенний период. В Солдинаской гимназии прошли масштабные работы по ремонту фасада. В этой, а также Пяхклимяэской гимназиях начали составлять проекты по реновации электроснабжения. По предварительной информации от HITSA (ЦУ Инфотехнологии в образовании), уже осенью в муниципальных школах начнется осуществление проекта по обновлению инфраструктуры беспроводного интернета. Помимо прочего все школы города к 1 сентября должны быть оснащены держателями для велосипедов.

В 6-й Школе отремонтировали все четыре крыльца. Фото: Наталья Соболева

- А участвовал ли город финансово в продолжающихся с этой весны работах по ремонту и благоустройству Нарвской Православной гуманитарной школы, получившей, кстати, с 1 сентября 2019 года статус Нарвской Православной гимназии?

- К сожалению, в данный период такой возможности не предоставилось, но ходатайство Православной гимназии о финансировании необходимых ремонтных работ направлено на рассмотрение в рамках дополнительного бюджета.

«Кадры решают все»

- Каждый год происходят изменения в кадровом составе педагогического корпуса города. А нынче сколько уходит на пенсию учителей, и восполняется ли их уход заменой молодыми кадрами?

- В октябре 2018 года город проводил на пенсию в общей сложности 7 учителей общеобразовательных школ, детских садов и школ по интересам. На смену им пришли 33 молодых учителя. Все они были отмечены на церемонии «Учитель года 2019». Информация по 2018-2019 учебному году будет собрана Отделом культуры к 12 сентября.

- Набрано ли необходимое количество учителей эстонского языка для детских садов и школ?

- Что касается учителей эстонского языка, то на данный момент на городском сайте в разделе объявлений о работе нет ни одной вакансии на должность учителя эстонского языка. Это дает основание полагать, что штаты школ и садов города укомплектованы и они готовы к новому учебному году.

Уникальная в своем роде

Вышеупомянутая Нарвская Православная гимназия сегодня - это единственное в Эстонии среднеобразовательное учебное заведение с православным компонентом и преподаванием на русском языке. Оно заслужило свой новый статус, по словам заву­ча этого учебного заведения Надежды Ивановой, на основании четырех моментов. Это, во-первых, бессрочная лицензия на организацию обучения с 1 по 12 класс (распоряжение министра от 23.05.2018 № 1.1-2 / 18/212); во-вторых, наличие трех направлений обучения в учебной программе школы; в-третьих, успешно выдержанные две серьезные проверки в мае 2019 - со стороны Министерства образования Эстонии и отдела религиозного образования и катехизации РПЦ; в-четвертых, проведенное серьезное благоустройство, внебюджетные деньги на которое были найдены благодаря усилиям держателя и директора школы (о. Виталий Гаврилов и Татьяна Бабанская — прим. ред.).

В течение лета вдобавок к преобразованиям, о которых наше издание рассказало в мае этого года (№19 от 8 мая 2019 г., «В последние 100 дней Православная школа не знала выходных»), в этой школе были отремонтированы все учебные классы, обустроена территория, реконструирован вход в гимназию со стороны Воскресенского собора и полностью отремонтирован фасад. Кроме всего прочего был также обустроен Домовой храм гимназии. Его освящение, на которое приглашаются все желающие, состоится 31 августа в 9.00 с участием митрополита Таллиннского и всея Эстонии Евгения, епископа Нарвского и Причудского Лазаря и духовенства Эстонской Православной церкви. Гимназия оповещает горожан о приеме учащихся на свободные места во все классы - с 1-го по 12-ый.

Наталья Соболева







