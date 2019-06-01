+Галерея. Там, где уже сегодня можно увидеть единую школу Эстонии

Дата публикации: Сегодня, 16:00 Просмотрено: 113

После двухлетнего перерыва в конце августа возобновила свою работу летняя школа для родителей, чьи дети учатся в программе языкового погружения — как в школах, так и в детских садах Эстонии. В фокусе обсуждения на этот раз были дети с особыми потребностями в программе в целом, а также дети с родным эстонским языком в программе двустороннего языкового погружения, в частности.

Темой мастер-класса для родителей и детей нынче стал стринг-арт — изготовление картины из ниток и гвоздей. Фото: Наталья Соболева

Там чудеса...

Очередной сбор состоялся в новом для родительского актива месте - на туристическом хуторе Мустйыэ в Харьюмаа. Как и в расположенном поблизости Нелиярве, где предыдущие летние школы проводились в течение ряда лет, оно богато озерами, в окружающих лесах полно ягод и грибов, а в речках можно поймать приличных размеров щуку. Именно в таких лесах в свое время обитали «лесные братья», чей блиндаж и сегодня можно увидеть и даже пробраться в него.

К местечку Мустйыэ родители, многие из которых захватили с собой детей, съезжались из Таллинна, Нарвы, Пярну, Тарту, Тапа, Кохтла-Ярве и других мест, где работает означенная программа. Уже на подступах к месту пребывания взрослые и дети опять погрузились. Но на этот раз не в язык, а в сказку: хутор из бревенчатых домов напоминал владения Бабы Яги. Изюминка местного деревянного зодчества - выкорчеванные вместе с корневищами деревья . На кострищах разного размера разогревались котлы: один с супом на всю честную компанию, другой — с озерной водой, в которую окунались, попарившись в баньке по-черному. Компанию гуляющим в перерывах между занятиями родителям и занятой своей программой ребятне составляли гуси, лошади и роскошный петух, благодаря которому последнее воскресенье лета для некоторых из нас началось ранним утром.

Впрочем, радости хуторской жизни были лишь экзотичным фоном для серьезной работы, которую, согласно запланированной программе, выполнили участники очередной летней школы родителей.

«Особенным» особо важен комфорт

Вопросом инклюзивного образования (обучение детей с особыми потребностями в обычной школе) внутри программы языкового погружения Союз родителей озаботился не вдруг. На медицинском языке «ребенок с особыми потребностями» означает тот или иной конкретный диагноз и необходимость вмешательства как со стороны медицины, так и школы, которая должна создать условия для комфортного обучения. В понимании же родителей дети с особыми потребностями — это, помимо детей с разного рода нарушениями здоровья, еще и одаренные ребятишки, в том числе вундеркинды и дети-билингвы. Усваивающий знания на лету ученик не должен скучать на уроке, он имеет право на комфорт во время занятия, а предоставить таковой обязаны школа, учитель, правильно организующий учебный процесс.

После доклада о детях с особыми потребностями в программе языкового погружения, с которым выступила клинический логопед Нарвской больницы и координатор Союза по Нарве Ирина Балабанова, родители сделали вывод о том, что «особенные» дети и могут и должны обучаться в программе погружения. В качестве аргументов они привели такие доводы: в программе Keelekümblus дети учатся в комфортной среде, а это именно то, что нужно «особенным» детям; каждый ребенок (даже с легкой умственной отсталостью) может развиваться в меру своих способностей и учить язык. Предоставить для этого возможность — задача взрослых; и наконец, главный аргумент — нельзя ребенка, имеющего проблемы со здоровьем, наказывать дважды, оставляя его еще и без знания государственного языка.

Ирина Балабанова. Фото: Наталья Соболева

Конечно, говорили о том, что, как и в целом в программе погружения, детям с особенностями чрезвычайна важна моральная поддержка со стороны семьи: любовь и понимание способны творить чудеса — это родители учащихся погружения знают по собственному опыту. Маме и папе важно стать помощниками учителя, а не ограждать ребенка от окружающего мира.

Ирина Балабанова рассказала о том, какие существуют возможности поддержки семей, воспитывающих детей с особыми потребностями. При этом некоторые родители признались, что впервые слышат о таких мерах, как, например, вспомогательные группы, индивидуальные программы, опорное лицо или консультация в центре учебного консультирования Rajaleidja. Говоря о конкретных ситуациях, пришли к выводу, что они при желании решаемы. Так, например, благодаря индивидуальной программе обучения ребенку с ДЦП увеличат время, необходимое для выполнения контрольной работы, или ученику с проблемами слуха снимут часть с аудио прослушиванием на языковом экзамене.

Главное, что должны понимать родители — не бросать ребенка один на один с его проблемой, а признать ее и документально зафиксировать. И тогда обучение станет не в тягость, а в радость.

В заключение доклада был показан фильм о зоотерапии, в том числе «книжных» собаках, которым дети читают книги в Нарвской библиотеке. Впрочем, оздоравливающее влияние животных на настроение и развитие человека родители могли наблюдать, не покидая территории хутора Мустйыэ.

К вопросу о перегибах

Сотрудник ЦУ Innove Наталья Мялицына поведала о том, чем живет программа языкового погружения сегодня. Отметив, что в целом в эстонском обществе программа имеет хороший имидж, Наталья заметила, что и со стороны родителей-эстонцев к ней проявляется заметный интерес. Речь идет о двустороннем погружении, когда в группу или класс набираются в равных долях дети из эстонских, русских и смешанных семей. В этом году выпуск такой группы сделал один из детсадов Пярну, родители выпускников были благодарны за предоставленную возможность за государственный счет обучить детей второму языку. Правда, отметила Наталья Мялицына, теперь возник вопрос подготовки для работы в программе учителей погружения в русский язык. Тем не менее опыт этой программы чрезвычайно важен, учитывая, что в 2020 году в Эстонии вступит в силу Закон об общем детском саде.

Наталья Мялицына. Фото: Наталья Соболева

Наталья Мялицына рассказала об имеющих, к сожалению, место перегибах. Так, она назвала преступлением запреты говорить в школах на родном языке. Таковые иногда создаются как для учеников, так и учителей, и это абсурд. Ведь человек должен развивать и родной язык, а подобные запреты способны лишь вызвать нездоровые комплексы. «Эстония — уже взрослое государство, - заметила Мялицына, - и пора уже отойти от подобных крайностей». Говоря о правах родителей и детей, Наталья подчеркнула, что важно их знать и добиваться такого отношения к ребенку, на которое он имеет право по закону. Так, если ребенок с иным родным языком оказался один в эстонской группе, то с ним обязаны заниматься, если у него возникают трудности. Например, могут составить индивидуальную программу. Если школа на сигналы родителей не реагирует, всегда есть возможность обратиться в местное самоуправление, Министерство образования или к канцлеру права.

Число учащихся программы продолжает расти и на сегодня составляет 10 680 детей. В 65 детских садах по ней обучаются 3286 дошкольников. А в 37 школах — 7394 ученика. Союз родителей действует при программе с декабря 2004 года. Членами Союза традиционно проводятся Летняя школа родителей, изучается зарубежный опыт погружения в языки, проводятся семинары на местах, выпускается рекламирующая программу продукция. 11 лет выходила «Родительская Газета», которая издавалась в Нарве и распространялась по всем детским садам и школам, работающим с применением методики Keelekümblus. Летнюю школу 2019 года организовала член Союза родителей Ксения Георге, а профинансировал Фонд интеграции.



Ксения Георге. Фото: Наталья Соболева

Двустороннее погружение - как правильная модель общества

Тему двустороннего погружения продолжили сотрудники Innove SA Анна Голубева и Карин Пиирсалу. Они рассказали, что возникло это ответвление программы благодаря тому, что эстонские родители пожаловались на ущемление прав своих детей: почему, возмущались они, русскоязычным детям дается возможность за счет государства овладеть в школе вторым языком, а эстоноязычным предпосылок к раннему двуязычию не создано? Пришлось это недоразумение устранять. А поскольку представителей иных национальных общин, кроме русской, в достаточной мере, чтобы создать группы с равным числом учеников каждого из родных языков, в Эстонии нет, то второй стороной языкового погружения стал русский. Удивительно, но, заметили специалисты, за 4 года работы этого модуля программы в садиках не было ни одного конфликта на национальной почве!

Анна Голубева. Фото: Наталья Соболева

В каждой такой группе работают два учителя — один преподает на русском языке, второй — на эстонском. Их задача — развивать родной язык учеников и преподавать его как второй. Результаты в этих группах очень высокие. Достигать их помогает то обстоятельство, что дети учатся друг у друга. Если эстонские родители уже записывают своих детей в очередь в такие группы, то в Пярну, например, возникли трудности с набором русскоязычных детей: в стремлении нагрузить ребенка на полную катушку эстонским языком родители стали опасаться отдавать их туда, где они полдня занимаются на родном языке. Обратная картина наблюдается при комплектовании классов школ. Говорят, что эстонских родителей останавливает от подачи заявления в класс деление школ на русские и эстонские. Выходит, такая дифференциация является серьезной угрозой двустороннему погружению в Эстонии. Возможно, выход следует искать в создании аналогичных классов в эстонских школах.

Почему специалисты уделяют столь пристальное внимание теме двустороннего языкового погружения? Все объясняется просто: в нем видят модель будущей единой школы Эстонии. Как показывают исследования, с каждым годом все больше родителей обеих языковых общин хотят, чтобы их дети учились вместе.

Союз родителей, действующий про программе языкового погружения, осознает вызовы времени и в конце прошлого года даже внес изменения в свой устав, предусматривающие популяризацию этого нового ответвления программы — двустороннего погружения. А на общем собрании актива, проведенном в Мустйыэ в рамках Летней школы, было принято решение о привлечении в организацию эстонских семей и продуманы меры по популяризации двустороннего погружения. Если оно на сегодняшний день — лучшая модель естественной интеграции в детской среде, то пусть настоящая интеграция произойдет и среди родителей.

Отзывы родителей о летней школе в частности и программе языкового погружения в целом

Нарвитянка Ирина Короткова, главный технолог фирмы Intervactechnology OÜ, выпускающей вакуумные пробирки для забора крови, уже второй раз посещает этот лагерь, куда нынче приехала всей семьей — с двумя дочерями и мужем.

Ирина Короткова. Фото: Наталья Соболева

Ирина Короткова:

- Мои дочери учатся в погруженческих классах Нарвского Языкового лицея. Одиннадцатиклассница хорошо владеет эстонским языком и сдает экзамены с результатом выше 90 баллов. Собирается поступать на медицинскую специальность, и язык нам нужен как никому другому. Приезжая каждый раз в летнюю школу для родителей, я встречаю таких же рродителей, которые, как и мы сделали в свое время правильный выбор, остановившись на программе языкового погружения. Очень приятно общаться с единомышленниками, узнавать много нового о том, как развивается и обновляется программа.

Это очень важно, чтобы дети изучали эстонский язык с самого маленького возраста. У меня уже есть двое внуков, четырехлетняя внучка уже пошла в детсад Päikene, где используется методика частичного языкового погружения, а внуку еще только год, но он уже стоит на очереди в этот же садик, и дальше у нас в планах школа с погружением.

Что касается родительских страхов, то это нормальная реакция. Поначалу я тоже всего боялась. Например, ущерба родному языку. Но на практике этого не происходит, после того, как ребенок овладевает родным языком, он вполне способен постигать и новые.

Приветствую и то, что сквозной темой летней школы этого года стали дети с особыми потребностями. Ведь здоровые дети сумеют пробиться в жизни, а детям с особыми потребностями сложнее других жить в обществе, и им, как никому другому, знание языка необходимо. Это выведет их жизнь на новый уровень, обеспечит необходимые перспективы.

Елена Бедицки, завуч Таллиннского детсада Allika:

- Наш детсад был в программе дошкольного языкового погружения с самого ее начала. В нашем детском саду работает только классическое частичное одностороннее погружение в эстонский язык. Но я хочу сказать про двустороннее погружение (50х50). Это безусловно перспективное направление. Мне довелось познакомиться с работой такого класса в одной из частных школ. Но, к сожалению, распространить программу двустороннего погружения на муниципальную школу довольно трудно из-за неких предубеждений со стороны эстонской части родителей. Считаю, что в этом деле нужна поддержка со стороны как государства, так и местных самоуправлений. Если они пытаются найти школу, которая возьмет на себя эти классы, то нужны какие-то рычаги, стимулы, мотивация. Ведь нашлись же в Эстонии 4 муниципалитета, поддержавших это начинание, но этого мало. Если сами муниципальные школы не проявляют инициативы, а спрос родителей на такие классы есть, то можно, думаю, «спустить» такую инициативу и «сверху».

Елена Бедицки. Фото: Наталья Соболева

Больше фотографий смотрите ЗДЕСЬ.

Наталья Соболева, член правления Союза родителей программы языкового погружения Эстонии

Фотогалерея: Наталья Соболева



