+ Галерея. Нарва приводит дополнительные аргументы: в «Астри» открыт инфопункт

Дата публикации: Вчера, 15:37 Просмотрено: 492

Город Нарва отблагодарил участников сбора идей Narva2024 и дал им понять, что их энтузиазм, а также неравнодушие всех нарвитян, еще потребуются, причем не далее, как на следующей неделе.

Участники сбора идей Мария Кулламяги и Юрий Рауд уже оценили рекламную продукцию проекта и готовы демонстрировать ее на себе. Фото: Татьяна Завьялова

Половина идей — от горожан

Как известно, 1 августа, то есть в срок, заявка от Нарвы на Культурную столицу Европы (ее составители считают, что успешно) была отправлена на рассмотрение оценочной комиссии. Результат будет оглашен 28 августа. Но, при любом исходе дела, команда Narva2024 сочла нужным выразить признательность своим добровольным помощникам: в минувший четверг для них был организован фуршет в Нарвском колледже ТУ. Кстати, также вне зависимости от результата, в день, когда мы узнаем имя победителя, обещается и небольшой праздник для горожан: этот опыт команда подсмотрела у своего партнера по проекту — итальянского города Матера, Культурной столицы 2019.

Как известно, для второй попытки на подготовку заявки в распоряжении у Нарвы было лишь 3 месяца, и в том, что составить ее удалось, отмечается немалая заслуга рядовых нарвитян.

- В Книгу для заявки на Культурную столицу было внесено 330 идей, около 160 из них пришло от горожан, - открывая встречу, напомнил руководитель команды Narva2024 Иван Сергеев.

Вместе с присутствовавшим на вечеринке художественным руководителем проекта Ильмаром Раагом он рассказал о разделах 100-страничного фолианта и ответил на вопросы присутствующих. Один из них — если Нарва победит в конкурсе, кто будет руководить дальнейшим процессом?

По словам Ивана Сергеева, для осуществления планов, изложенных в заявке, будет образовано Целевое учреждение. Его возглавят персоны, победившие в международном конкурсе на вакантные должности директора и художественного руководителя.

Члены команды Нарва 2024 Владислав Виртонен и Дарья Лысенко готовы дать самую разнообразную информацию о выдвижении кандидатуры Нарвы на титул Культурной столицы Европы в 2024 году.

Фото: Светлана Зайцева

К нам едет «ревизор»

Для авторов идей, приглашенных в НКТУ, означенная встреча была возможностью узнать — а вошли ли их предложения в Книгу. Публично предложения не озвучивались — до окончания конкурса они должны держаться в секрете. Но нашему изданию удалось поговорить с несколькими участниками сбора идей (см. 4 стр., рубрику «Блиц-опрос»).

Примечательно, что на этой встрече можно было увидеть много «свежих лиц», и в основном это молодежь и люди среднего возраста. Значит, неиспользованные ресурсы в городе имеются, только дай достойную тему… И все говорили о возможности победы Нарвы в этом уникальном соревновании, хотя аргументы приводились разные.

Еще один вопрос из зала касался приезда в Нарву международной комиссии, который ожидается в понедельник, 26 августа.

- Действительно, это очень важно, - сказал Ильмар Рааг.- Комиссия будет проверять, в самом ли деле заявка подана от города, а не от «группы товарищей». Насколько Нарва готова осуществить предлагаемое в Книге, насколько заинтересованы в этом жители города, насколько они информированы.

Тут же с мест стали поступать предложения — как сделать так, чтобы у комиссии создалось благоприятное впечатление. Надо, как минимум, максимально проинформировать горожан и надо нашу готовность как-то визуализировать. То, что организаторы об этом уже подумали, было продемонстрировано наглядно: участники мероприятия получили сумки, флажки и наклейки с логотипом проекта. Также прозвучала информация, что с 19 по 25 августа в торговом центре Astri пройдет неделя Нарва 2024.

Всю неделю - спрашивайте

А в понедельник, 19 августа, команда Нарва2024 поделилась подробностями. Итак, в этот день - в торговом центре начал работать инфопункт, в котором можно получить информацию о выдвижении кандидатуры Нарвы на титул Культурной столицы Европы в 2024 году. Плюс к этому в течение недели будут проходить различные мероприятия, касающиеся темы Культурной столицы. В четверг, 22 августа, в 18.00 пройдет встреча-дискуссия с командой Нарва 2024. В пятницу, 23 августа, в 18.00 в рамках открытой лекции Александр Опенко поделится со слушателями интересными сведениями о Нарве, расскажет о легендах и исторических причинах, почему именно Нарва должна получить титул Культурной столицы Европы. В субботу, 24 августа в 14.00 техно- и медиа лагерь TECH Heroes приглашает в рабочие комнаты всех, кто заинтересован в анимации, обработке видео и программировании (необходима предварительная регистрация), поскольку инновативность, создание новых рабочих мест в новых отраслях экономики — важная часть заявки от Нарвы.

Программу недели и более подробное описание мероприятий см. на www.narva2024.ee/nädal или www.facebook.com/narva2024. Все мероприятия бесплатные.

Наша справка: Целью Европейской инициативы Культурной столицы является оказание долгосрочного позитивного воздействия на сферы культуры, гражданского общества и городского развития в городах Европы. Получение титула обеспечивает городу дополнительное финансирование: государство поддержит программу Культурной столицы наравне с финансированием, привлеченным на местном уровне, а также из других источников, суммой до 10 млн евро. Европейская комиссия присуждает выигравшему титул городу премию им. Мелины Меркури (1,5 млн евро).

В 2024 году звания Культурной столицы Европы будут удостоены три города, один из них — эстонский.

Татьяна Завьялова

Фотогалерея: Татьяна Завьялова









Читайте также:





Мэр Нарвы: мы абсолютно готовы к получению титула Культурной столицы Европы

Культурная столица: победа зависит от каждого из нас

Нарва подала заявку на титул "Культурная столица Европы-2024"



