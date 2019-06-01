+Галерея. Нарвская пенсионерка: выставка занятная, но ничего не добавляет тем, кто не знает эстонского

Дата публикации: Вчера, 12:33 Просмотрено: 349

Как и анонсировалось, в четверг в Нарве была открыта выставка «Рийгикогу - 100». Торжественности открытию придало присутствие на нем официальных лиц и журналистов. Рядовых жителей можно было пересчитать по пальцам.

За один шаг — несколько десятилетий

Открыл выставку, расположившуюся в сквере по улице Пушкина, спикер Рийгикогу Хенн Пыллууаас. Компанию ему составил мэр Нарвы Алексей Евграфов. Как и следует из названия, выставка посвящена столетию парламента. Она прибыла в Нарву из Тарту, а до этого побывала еще в нескольких городах Эстонии. Первым городом на этом пути стал Пярну, где, как известно, было провозглашено образование Эстонской Республики. А высшим органом представительной власти на тот момент был Земский совет. Экспозиция представляет также две другие ступени роста эстонского парламентаризма - годы деятельности Учредительного собрания и Рийгикогу.

Как сказал нашей газете городской секретарь Антс Лийметс, первоначально «Рийгикогу 100» хотели разместить на Ратушной площади, но в итоге выбрали для нее место с большей проходимостью. И это себя оправдало: мало кто, проходя по этому бойкому месту, не обратит внимание на экспозицию: это что-то новенькое, необычное и по форме, и по содержанию. Оформлена она в виде улицы. По обе стороны улицы расположены пары зданий (14 плит высотой 3 метра), раскрашенные в яркие цвета. Каждая пара символизирует десятилетия истории представительных собраний, а в общем они отражают два исторических периода: 1917–1940 гг. и 1991– 2018 гг. Есть на этой улице и пустые здания, таким образом организаторы выставки пытаются нам сказать, что в течение полувека представительное собрание Эстонии не собиралось.

В целом же, подчеркнул в беседе с вашим корреспондентом Хенн Пыллууаас, демократия в стране имеет давнюю и большую историю, и это может быть предметом ее особой гордости. А сегодняшний состав парламента и его руководство решают задачу, как стать еще более результативным помощником для нашего общества. И — как вернуть себе в управлении страной главенствующее положение.

Обещали перевести

Улица Рийгикогу «выстроена» из фотодокументов и описывающих их текстов, а также ярких высказываний известных в Эстонии людей. При этом она лишена мемориальной тяжеловесности: через двери и окна нас встречают исторические личности, мы наблюдаем фрагменты важных для всех нас событий - и будничных, и праздничных. Через историю деятельности парламента перед нами предстает жизнь страны в течение века, потрясающих изменений, которые особенно заметны, когда преподносятся в столь сжатом виде.

Жаль однако, что такой занимательный урок истории в очередной раз преподается нарвитянам на эстонском языке. Это, кстати, в своем вступительном слове признал и сам г-н спикер, а затем обстоятельно проговорила в беседе с ним одна из присутствовавших на открытии «зрителей» — в прошлом журналист, а ныне пенсионерка Любовь Щеглова.

Любовь Сергеевна отметила, что выставка имела бы гораздо более ощутимый просветительский резонанс и для нарвитян, и для гостей города, если бы организаторы озаботились ее переводом на русский и английский языки. Если местные жители, хоть и через одного, могут понять содержание выставки, то иностранным туристам, нашим российским соседям, это абсолютно не по зубам.

Хенн Пыллууаас пообещал, что в ближайшее время через нарвское гор­управление решит этот вопрос — экспозиция будет дополнена соответствующим резюме. Посетить выставку на Петровской площади можно будет до конца августа.

Справка: Общая длина экспозиции составляет 10,5 метра. Ширина и высота – 3 метра. Экспозиция смонтирована и снабжена светодиодным освещением. Авторами выставки являются компании Identity и Ruumilabor, реализаторами идеи – Ruutu6 и Red Hat. Куратором выставки выступил центр парламентской информации Национальной библиотеки Эстонии.

Татьяна Завьялова









Читайте также:





В центре Нарвы на несколько дней поселилась история парламента



