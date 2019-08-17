+Галерея. Нарвская баталия: в субботу штурмовали Нарвский замок и... супермаркет Фама

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В Нарве 16 и 17 августа состоялась очередная Нарвская баталия - двухдневный исторический фестиваль, в ходе которого армии реконструкторов промаршировали через атриум супермаркета Фама - чтобы напомнить зрителям события 315-летней давности.

Фото: Ирина Токарева

Две битвы русских со шведами - реконструкции эпизодов ключевого события Северной войны, сражения под Нарвой, в ходе которого в 1704 году русские войска Петра I одолели шведскую армию Карла XII и взяли Нарву, состоялись в пятницу и субботу - в Липовой ямке и Нарвском замке при большом стечении публики.

А в субботу в полдень по традиции представители клубов исторической реконструкции, на сей раз - из Эстонии, России, Карелии и Чехии, построились на Ратушной площади, где уже собралось немало публики. Их приветствовал и поблагодарил за вклад в сохранение исторической памяти мэр Нарвы Алексей Евграфов. Мэр напомнил собравшимся, что город стремится сохранить для потомков уцелевшие объекты шведского времени: так, в будущем году будет реновирована и сама Ратуша, и площадь перед ней.

«Кто кого победил?»

В традиционном шествии по улицам Нарвы, как всегда, приняли участие горожане и туристы. Особенно эта прогулка понравилась детям, которые с удовольствием шагали в такт с реконструкторами под звуки старинных военных маршей.

Именно малыши задавали больше всего вопросов: от «будут ли солдаты убивать друг друга?» до «так кто же победил - русские или шведы?».

К слову, путаются в исторических событиях 300-летней давности и многие взрослые: ведь в приграничном городе фестиваль «Нарвская баталия» проводится дважды: в августе реконструируются события августа 1704 года, когда Нарву взяли русские войска, а в ноябре - события ноября 1700 года, когда войска Петра I разгромили шведы.

В этом году в ходе шествия реконструкторы впервые решили осуществить «штурм» бастиона Фама, вернее - торгового центра, который располагается на месте этого давно исчезнувшего укрепления. Увидев в атриуме «Фамы» стройную колонну воинов восемнадцатого века, посетители торгового центра остолбенели, а потом схватились за телефоны, чтобы запечатлеть этот момент.

Как всегда, в ходе шествия реконструкторы рассказывали туристам и горожанам интересные подробности о событиях 300-летней давности: например, о том, что бастион Фама - единственный бастион, который был разрушен «своими» - его пришлось снести, когда Россия прокладывала через Нарву торговый путь в Европу.

Неизвестным для многих слушателей импровизированной экскурсии оказался и тот факт, что, поскольку все нарвские бастионы носят латинские названия, два из них оказались синонимами - в переводе с латыни fama, как и gloria, означает славу, известность.

С билетами порядка больше

В самом замке публику ождало много развлечений: впервые состоялся мастер-класс по изготовлению старинных украшений под руководством таллинских мастеров из исторической студии Muhkel. Нарвские реконструкторы продемонстрирвали набор в ректруты и средневековую стирку, приемам которой мог научиться любой желающий.

Как рассказал нам руководитель военно-исторического клуба «Нарвский преображенский полк» Аннес Круберг, в этом году, помимо нарвитян, в международном фестивале участвовали гости из Раквере, Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска.

Уже второй год посещение Западного двора Нарвского замка во время фестиваля «Нарвская баталия» проходит по билетам. Как утверждают организаторы фестиваля, желающих провести время интересно и с пользой от этого меньше не становится, а порядка на террритории замка больше.

«Детям посещение замка бесплатно, взрослым в этом году - 3 евро. При этом нет неадекватных людей, что радует. К тому же, хотя мы и пишем проекты, и различные фонды проведение фестиваля поддерживают, все же эта поддержка не настолько велика и дополнительные средства нужны - все средства, вырученные от продажи билетов, идут на финансирование летнего фестиваля», - пояснил ситуацию Круберг, добавив, что на сегодняшний день неизвестно, удастся ли найти достаточную поддержку, чтобы провести традиционную осеннюю «Нарвскую баталию».

Фестивали в Западном дворе продолжатся

Многих наших читателей волнует вопрос - где будут проходить всевозможные масштабные мероприятия, такие, как Нарвская баталия или музыкальный фестиваль Go Narva, во время реконструкции Западного двора Нарвского замка, которая, как известно, должна начаться в ближайшее время, а также и после ее окончания?

Этот вопрос мы задали Иво Пости, члену правления SA Narva Muuseum.

Иво Пости:

- Напомню, что реконструкция Западного двора - часть нашего большого, совместного с Ивангородом проекта, в ходе которого работы по реконструкции будут идти по обеим сторонам Наровы.

Одна из наших задач как раз заключается в том, чтобы после реконструкции Западный двор стал более удобным и безопасным для проведения больших мероприятий: будут модернизированы электрические коммуникации таким образом, чтобы для подключения звуковой аппаратуры больше не нужно было волочить и раскладывать по земле целые связки кабеля.

Далее, мы хотим устроить в Западном дворе игровой городок для детей - он будет обязательно из натуральных материалов. Необходимо также реновировать галерею рядом с рестораном, - будут заменены прогнившие деревянные конструкции и сама галерея станет просторнее и удобнее для посетителей. И, наконец, рядом с нынешними пешеходными дорожками из каменных плит будут проложены новые, из ровной гранитной плитки, по которым будет удобно передвигаться на колясках, велосипедах, да и просто в обуви на каблуках.

Реконструкция Западного двора начнется в сентябре, а закончится в 2022 году. Но закрывать Западный двор мы не будем вообще - иначе горожане и туристы не смогут попасть в Нарвский замок, где можно будет посетить все четыре флигеля и посмотреть обновленную после реконсрукции постоянную экспозицию.

По словам Пости, руководству музея хотелось бы, чтобы не только после, но и во время реконструкции Западного двора была бы возможность проводить в нем традиционные летние мероприятия. «Для этого необходим очень четкий график работ, и мы надеемся, что будущим летом все крупные мероприятия в Западном дворе состоятся», - сказал Иво Пости.

Ирина Токарева

Фотогалерея: Ирина Токарева



