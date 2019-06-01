В Таллинне стартовал юниорский ЧМ по борьбе

В Таллинне в понедельник стартовал юниорский чемпионат мира по борьбе. Эстонию на турнире представляют 16 спортсменов.

В Таллинне открылся чемпионат мира по борьбе среди юниоров. (Фото: Кен Мюрк/ERR)

Всего в столицу Эстонии прибыло свыше 1100 гостей из 67 стран мира, сообщают "Новости спорта" на волне "Радио 4".

Эстонским вольникам в первый день соревнований пришлось признать превосходство своих соперников. Кевин Аас в весовой категории до 92 килограммов уступил россиянину Асланбеку Газзаеву (0:10), а выступающий в категории до 79 килограммов Эрик Рейнбок проиграл армянину Арману Авагяну со счетом 1:4. Поскольку оппоненты эстонцев не смогли дойти до финала, то Аас с Рейнбок в утешительные схватки не попали и завершили выступления на домашнем чемпионате.

Фото: Кен Мюрк/ERR

Во вторник на маты спортивного центра "Тондираба" выйдут еще два представителя эстонской вольной борьбы - Яко Кивимяги (до 74 кг) и Никита Чехонин (до 86 кг).

Фото: Кен Мюрк/ERR

Источник: rus.err.ee