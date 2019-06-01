+Галерея. Герои сказок Пушкина «отдыхают» на пляже Нарва-Йыэсуу

Дата публикации: Сегодня, 15:01 Просмотрено: 99

Не слишком летняя погода не сорвала проведение традиционного конкурса песчаных фигур в Нарва-Йыэсуу в эту субботу, 3 августа. Свое мастерство решили продемонстрировать целых 11 команд.

Команда, занявшая первое место за скульптурную композицию «Кот ученый», состояла из 9 человек. Все они - отдыхающие из Санкт-Петербурга. Фото: Светлана Зайцева

Да, это в два раза меньше, чем, например, в прошлом году, когда на солнечный берег вышло 26 команд. Но надо отдать должное тем, кто с утра пораньше пришел на пляж СПА-отеля «Мересуу» в нынешнюю субботу: ветер, временами моросит, температура на градуснике всего плюс 10. И при этом надо иметь дело с песком и водой. Однако в командах, зарегистрировавшихся для участия в конкурсе, царили боевой дух и веселое настроение. Некоторые команды были достаточно многочисленные — до 9 человек. И что обращало на себя внимание: в командах было немало детей, порой совсем маленьких — лет трех. Одна из команд - «Малыши-карандаши» состояла исключительно из детей.

Как признались вашему корреспонденту некоторые участники, они выходили на пляж еще накануне вечером, чтобы поэкспериментировать с мокрым песком и сделать нечто сродни эскизу. Ведь на выполнение задания непосредственно в день конкурса отводилось всего 2 часа.

Темой нынешнего конкурса стали сказки Александра Сергеевича Пушкина, 220-летие со дня рождения которого отмечалось в этом году. Так что на пляже Нарва-Йыэсуу можно было увидеть и кота ученого, который «все ходит по цепи кругом» (даже сразу нескольких котов), и спящую царевну, и голову из «Руслана и Людмилы», и бочку царя Гвидона, и золотую рыбку…

Поощрительные призы получили все команды. Но помимо них были и другие награды — уже за призовые места и креативный подход: например, посещение бань в СПА «Нарва-Йыэсуу» и «Мересуу» («Очень кстати!» - не скрывали своей радости подзамерзнувшие победители), прогулка по морю на SUP-доске от Surf-клуба Нарва-Йыэсуу, катание по реке Нарве на кораблике «Бриг».

Традиционный конкурс песчаных фигур продемонстрировал, что прекрасный отдых на свежем воздухе может быть у моря и в ненастную погоду!

Светлана Зайцева

Фотогалерея: Светлана Зайцева



