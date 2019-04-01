Нарва и Нарва-Йыэсуу вошли в пятерку финалистов международного туристического конкурса

В конкурсе "Неизведанные сокровища Эстонии 2019" приняло участие восемь туристических регионов в Эстонии, где развивают оздоровительный туризм. Из их числа национальным жюри было выбрано пять финалистов: Нарва и Нарва-Йыэсуу, Сетомаа и Вярска, Хаапсалу, Сааремаа, Пярну.

Пляж Усть-Нарвы. Фото: bumba201.tourister.ru

По оценке комиссии, прошедшие в финал участники смогли хорошо увязать тематику оздоровительного туризма с местными традициями, природным и культурным наследием региона. Также было важно, насколько окружающая среда связана со сферой услуг и предпринимательством.

По словам члена комиссии, доцента туристической экономики и преподавателя Пярнуского колледжа Тартуского университета Хели Тооман, для достаточного развития и продвижения региона именно как места оздоровительного туризма важно сознательное и разнообразное предложение оздоровительных услуг. Поскольку туризм это все-таки отрасль экономики, помимо природы и окружающей среды важен и доход региона, комплексная продажа товаров и услуг в сфере оздоровительного туризма.

Руководитель проекта по связям с общественностью Аннели Хаабу отметила, что описание оздоровительного туризма, сделанное в рамках этого конкурса, дает регионам хороший обзор существующих товаров и услуг и может служить основой для дальнейшего развития. "Даже те регионы, которые не прошли дальше, получили богатый опыт. В августе комиссия посетит пять прошедших во второй тур конкурса регионов. Комиссия сравнит информацию из анкет с полученной на месте информацией и передаст ее международной комиссии EDEN, в которой есть представители из Польши, Греции, Чехии, Венгрии и Португалии".

Из пяти номинантов уже международное жюри в конце сентября выберет победителя.

В эстонскую конкурсную комиссию вошли представители Центра развития туризма фонда EAS, Министерства экономики и коммуникаций, Союза спа Эстонии, Пярнуского колледжем Тартуского университета и представители некоммерческой организации MTÜ Lääne-Eesti Turism.

Конкурс связан с инициативой Европейской комиссии "European Destinations of Excellence" (EDEN), в которой Эстония принимает участие уже в седьмой раз. Цель инициативы EDEN - выделение уникальных туристических направлений вдали от крупных городов. Конкурс EDEN Destination проводится каждый год, каждый конкурс посвящен отдельной теме. Тема на 2019 год - оздоровительный туризм. Конкурс финансируется Европейской комиссией в рамках программы Cosme.

Источник: rus.err.ee