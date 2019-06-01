+ Галерея. На танцевальном марафоне собрали 600 евро в фонд помощи больным раком

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Более 600 евро были собраны на двухчасовом танцевальном зумба-марафоне, который прошел в Светлом парке Нарва-Йыэсуу в минувшую субботу, 3 августа. Вся сумма передана Фонду помощи больным раком им. Хилле Тянавсуу Kingitud elu («Подаренная жизнь»).

Очередной танцевальный зумба-марафон проходил в Светлом парке Нарва-Йыэсуу. Фото: Анна Маркова

В зумба-марафоне могли поучаствовать все желающие: зумба не требует какой-то специальной танцевальной подготовки — смотри на инструктора, который находится на сцене, и пытайся повторить его движения под зажигательные латиноамериканские музыкальные ритмы. Плата за участие в марафоне составляла начиная от 5 евро, но по желанию можно было внести в копилку и больше. Взамен - возможность потанцевать прямо сразу на зеленой поляне Светлого парка (впрочем, можно было танцевать и без денежного взноса), но еще и билет на одну тренировку в зале MyFitnes, а также право поучаствовать в розыгрыше лотереи, которая состоялась после окончания марафона.

Надо отметить, внести свою лепту в благое дело пожелали не только танцующие (главным образом - молодежь), но и просто зрители этого увлекательного шоу.

Фото: Анна Маркова

Организаторами мероприятия выступила команда нарвских инструкторов Zumba Fitness.

По словам Анны Марковой, они поддерживают своим участием немало различных акций, благотворительный танцевальный марафон для сбора средств в Фонд помощи больным раком провели впервые. «В память о недавно ушедшей из жизни Надежды Сутыриной, талантливом педагоге, руководителе танцевальной студии Varjud при Доме детского творчества Нарвы, - рассказала вашему корреспонденту Анна Маркова. - Фонд Kingitud elu помогал ей в лечении, об этом мы узнали от нашей коллеги, тренера спортивного клуба MyFitness Натальи Алексеевой, дочери Надежды Сутыриной».

Проведение благотворительного танцевального зумба-марафона в Светлом парке поддержали городская управа Нарва-Йыэсуу, Noorus Spa Hotel, спортивный клуб MyFitness, Meresuu Spa & Hotel, Narva-Jõesuu SPA & SANATOORIUM, спортивный клуб Motus и Surf-клуб Нарва-Йыэсуу, ЦУ Narva Linna arendus, студия красоты Jasmin and Marina Poljakova, типография Koit и другие.

На танцевальном марафоне в Нарва-Йыэсуу 3 августа помимо зумба-инструкторов из Нарвы и Нарва-Йыэсуу работали также инструкторы из Кохтла-Ярве, Тарту и Санкт-Петербурга.

Александр Ушаков, инструктор программы «Зумба-фитнес» и Strong by Zumba из российской северной столицы, в маленьком перерыве между выступлениями успел немного рассказать вашему корреспонденту о популярном нынче танцевальном движении: «Цель программы Zumba – не столько научить каким-то танцевальным движениям (хотя по ходу дела учишься и этому), сколько помочь человеку выплеснуть свои негативные эмоции с помощью движения и зарядиться положительными. Она предназначена для людей со слабым уровнем танцевальной подготовки. Главное, прийти и, как говорится, просто «оторваться» - под музыку, в компании друзей или знакомых.

Фото: Анна Маркова

Этой программе уже 15 лет, и она захватила весь мир. Например, у нас в Санкт-Петербурге проходят зумба-марафоны на День города, благотворительные марафоны, платные мастер-классы. В нашем городе работают 180 профессиональных инструкторов по Zumba Fitness. И их ряды постоянно пополняются: примерно 30 новых инструкторов каждый месяц. Мы стараемся принимать участие практически во всех мероприятиях, куда нас зовут. Ведь это здорово - создать хорошее настроение людям, помочь хорошему делу».

Наша справка: Kingitud elu («Подаренная жизнь») – это основанный

в порядке частной инициативы фонд, его миссия – поддерживать онкобольных. Фонд оказывает нуждающимся в помощи прежде всего финансовую поддержку, помогая приобретать современные лекарства (или лечебные процедуры), даря тем самым надежду, возможность жить дольше или даже полностью выздороветь. За первые пять лет своей деятельности (2014-2019) фонд «Подаренная жизнь» стал одним из крупнейших благотворительных фондов Эстонии. Фонд поддержал почти 600 человек. Больше информации о фонде: www.kingitudelu.ee/o-fonde

Светлана Зайцева

Фотогалерея: Светлана Зайцева







