Победы на «войне»

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С 27 по 28 июля на гребном канале в Айду прошло молодежное первенство Эстонии и Чемпионат Эстонии среди взрослых по гребле на байдарках и каноэ.

В центре - Елизавета Фёдорова и Наталья Торцова - победители Чемпионата Эстонии среди взрослых на 2 дистанциях в байдарке-двойке. Фото: Виталий Школа

«Войной» назвал прошедшие соревнования тренер нарвских гребцов Олег Горох. Имелась в виду не спортивная составляющая соревнований, там борьба идет всегда, а условия на канале Айду плюс экстремально жаркая в эти дни погода.

- Условия были ужасными,- говорит он. – В первый день температура была +29, во второй +34. От солнца спрятаться негде, а ветерок с залива приносит не столько свежесть, сколько сланцевую пыль. Нагрузки большие, спорт­смены теряли сознание. Сам канал отличный, но условия…

По словам директора спортшколы «Энергия» Ивана Маштакова, хороших условий в Айду можно ожидать в 2020 году, когда на европейские деньги будет создана соответствующая инфраструктура, и там даже пройдет Чемпионат Балтийских стран.

Тем не менее, нарвские гребцы показали очень достойные результаты.

В молодежном первенстве выступали ребята 2003-2004 года рождения и младше. Дистанции – 500 и 1000 метров. На 500 м в байдарке-одиночке Елизавета Федорова заняла первое место. Третьим на этой дистанции был Алексей Оленин. В каноэ-одиночке первым стал Иван Петченко, вторым – Федор Манюкевич.

В байдарках-двойках на 500 м Елизавета Федорова и Ксения Корешкова финишировали первыми. Первыми в каноэ-двойке стали и Иван Петченко с Федором Маникевичем, а Алексей Оленин и Михаил Лехмус на байдарке пришли вторыми. Экипаж байдарки-четверки в составе Алексея Румянцева, Алексея Оленина, Михаила Лехмуса и Максима Вихрова занял второе место.

На дистанции 1000 м вновь первыми стали Елизавета Федорова, Иван Петченко и Федор Манюкевич. Алексей Оленин пришел третьим. В байдарке-двойке Елизавета Федорова и Ксения Корешкова заняли третье место. Петченко и Манюкевич на каноэ-двойке длинную дистанцию выиграли, Лехмус и Оленин финишировали вторыми.

В рамках «взрослого» Чемпионата Эстонии нарвские гребцы также показали отличные результаты.

Наталья Торцова выиграла дистанцию в 500 м, а на 200-метровой стала второй. 15-летняя Елизавета Федорова стала чемпионкой Эстонии на 1000 м, а на 500 м стала бронзовой призеркой. В байдарке-двойке Наталья Торцова и Галина Федорова выиграли дистанции 200 и 500 м. На 500 метров третье место заняли Юлия Варшавская и Валентина Елисеева.

Среди мужчин на 1000 м третье место заняли юные Алексей Оленин и Михаил Лехмус.

Байдарка-четверка в составе Натальи Торцовой, Юлии Варшавской, Елизаветы Федоровой и Валентины Елисеевой были вторыми. Чисто нарвская, разновозрастная команда уступила лишь сборной из сильнейших спортсменок Вильянди, Пярну и Тарту.

Виталий Школа









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