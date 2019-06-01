По своим долгам надо платить, но для начала - с ними разобраться

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Возможность 6есплатно проконсультироваться у судебного исполнителя по вопросам ликвидации задолженностей вызвала большой интерес у жителей Ида-Вирумаа. В рамках приема с 15 по 19 июля в Нарве на консультацию к судебному исполнителю Татьяне Афанасьевой пришло 27 человек. У большинства посетителей на руках – не одно, а сразу несколько исполнительных дел.

Судебный исполнитель Татьяна Афанасьева: 8 из 10 должников нуждаются в консультации специалиста.

Фото: Cофья Боборенко

Палата судебных исполнителей и банкротных управляющих в рамках летней компании «Встреться с исполнителем» (Kohtu Täituriga) проводит недели консультаций должников по вопросам ликвидации задолженностей. Бесплатная правовая помощь была предложена в июне, июле и августе в Харьюмаа, Тартумаа и Вирумаа.

- Если на первой неделе, в июне, ко мне на прием пришло лишь пять должников, то в июле – уже 27. Вероятно, сработала не только информационная кампания в СМИ, но и «сарафанное радио». Предложенная возможность, как видим, оказалась очень востребованной и полезной для людей, - говорит судебный исполнитель из Нарвы Татьяна Афанасьева.

В течение прошедшей недели за помощью к ней обратились жители не только Нарвы, но и Силламяэ, Нарва-Йыэсуу и Кохтла-Ярве.

Кто он - должник из Ида-Вирумаа?

У людей образуются долги совершенно по разным причинам: назначенные и неуплаченные штрафы, взятые и не возвращенные вовремя кредиты, судебные издержки по уголовным делам, неоплаченные государству. Среди обратившихся за консультацией львиная часть должников - русскоязычные, соотношение мужчин и женщин - равное, средний возраст – от 30 до 50 лет. Как оказалось, молодые люди относятся к своим долгам намного легкомысленней, чем люди среднего возраста, предпочитая плыть по течению, но зато у них есть мамы, некоторые из которых пришли на консультацию, чтобы разобраться в делах уже совершеннолетних детей. Судебный исполнитель отмечает, что в такой помощи нуждаются и люди, вышедшие из мест заключения и в практических делах потерявшие ориентацию.

Молодые люди относятся к своим долгам намного легкомысленней, чем люди среднего возраста, предпочитая плыть по течению, но зато у них есть мамы, некоторые из которых пришли на консультацию, чтобы разобраться в делах уже совершеннолетних детей.

Деньги любят счет

Обычно судебный исполнитель консультирует должника только по тем делам, которые находятся у него в производстве. Ценность летней кампании «Встреться с судебным исполнителем» (Kohtu Täituriga) как раз в том и состоит, что в её рамках должник может получить информацию о состоянии всех его дел в одном месте, что облегчает задачу по составлению полной картины долгов. Ведь нередко встречаются ситуации, когда на должнике «висят» по 3-8 дел у разных судебных исполнителей (если человек менял местожительство, находился в тюремном заключении).

- Практика показывает, что в консультировании по долговым вопросам и в правовой помощи нуждаются 8 из 10 должников. Несмотря на то, что закон гарантирует каждому должнику возможность получить консультацию у того исполнителя, который ведет его дело, в реальности многие люди отправляются за информацией в другие места, иногда там получают её в искаженном или даже неверном виде. Конечно, это не способствует решению проблем человека, - рассказывает Татьяна Афанасьева.

Она подчеркивает, что в наши дни каждый человек должен вести свою «домашнюю бухгалтерию». Не зря есть такая пословица: «Деньги счет любят». Если же человек предпочитает безответственное финансовое поведение, он может оказаться в сложной ситуации.

Кстати, наиболее распространенный вопрос у пришедших на консультацию - это как раз вопрос о том, сколько и каких дел заведено на должника. Вторая распространенная тема для беседы – это обеспечение его прожиточного минимума с учетом иждивенцев, для чего необходимо написать соответствующее заявление на имя судебного исполнителя. Третий момент – это понять, какие старые долги могут быть списаны по истечении срока. Отметим, что неверное истолкование сроков давности по долговым делам стало одной из причин, побудивших Палату судебных исполнителей и банкротных управляющих провести данную кампанию.

Наша справка: В следующий раз получить бесплатную консультацию в рамках кампании «Kohtu Täituriga» в Нарве можно будет 12-16 августа у нарвского судебного исполнителя Татьяны Афанасьевой по предварительной регистрации по мейлу narva.taitur@taitur.just.ee или по тел. 35 400 20, адрес: ул. Пушкина, 20, офис 1 (I этаж).

Софья Боборенко









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