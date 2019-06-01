Пять медалей Северных стран – у Демида Солодова

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С 13 по 14 июля в датском городе Vejle прошел молодежный Чемпионат Северных стран по плаванию, в котором приняли участие спортсмены из Эстонии, Фарерских островов, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Швеции, Нидерландов и Дании.

Нарву в сборной Эстонии на этих соревнованиях представлял шестнадцатилетний Демид Солодов. Он выступил великолепно, завоевав в целом 5 медалей.

Начнем с не самого удачного его старта, где он, тем не менее, показал достойный результат. На дистанции 200 м вольным стилем Демид стал шестым.

В индивидуальном зачете на 100 м вольным стилем нарвский пловец занял призовое третье место. А на 50 м вольным стилем Демид Солодов взял золото.

Выступал нарвский пловец и в эстафетах за команду Эстонии, причем везде тренеры ставили его на последний, самый ответственный этап.

В эстафете 4 по 100 м комплексным плаванием эстонская команда обошла всех соперников, заняла 1 место и установила новый молодежный рекорд Эстонии. Такой же рекорд был установлен и в эстафете 4 по 200 м вольным стилем, но здесь эстонским пловцам досталась бронза.

На третью ступень пьедестала почета команда Эстонии взошла и после эстафеты 4 по 100 м вольным стилем.

В итоге у Демида индивидуальные «золото» и «бронза», а также золотая и две бронзовые медали в эстафетной команде.В общем зачете эстонская команда заняла второе место, уступив хозяевам соревнований, датчанам.

Следующий старт Демида Солодова состоится на летнем Европейском молодёжном фестивале, который пройдет с 20 по 27 июля в столице Азербайджана Баку.

Виталий Школа





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