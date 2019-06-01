По спускам и подъемам, по корням и камням

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Нарвский забег по тропам TRAIL RUN-2019 стал не просто очередным спортивным мероприятием. 13 июля в Аккекюла было людно и празднично – забег стал днем отдыха для многих нарвских семей, несмотря на экстремальную сложность трассы.

Препятствия были действительно экстремальными. Фото: Виталий Школа

Всего в забегах участвовало более 350 человек – начиная от малышей, которые «бежали» на плечах папы, и заканчивая самым возрастным участником соревнований, Львом Мигдальским, которому в феврале этого года исполнилось 80 лет. Отметим, что на финиш он пришел далеко не последним.

Все забеги проходили с общего старта, и здесь не обошлось без маленьких недоразумений. Например, вышедшая на старт малышка Настя потеряла маму, которую пришлось искать организаторам. Мама нашлась, и забег стартовал. Ведомые лидером-спортсменом и мультяшным дракончиком, малыши бежали 300 метров, часть из которых была оборудована искусственными препятствиями. Кто-то с завидным упорством преодолевал их самостоятельно, а кому-то потребовалась помощь родителей. Результат был не важен – каждый из маленьких бегунов получил свою памятную медаль и сладкий приз. Не обошлось без царапин и мелких ушибов, но на этот случай в Аккекюла дежурил парамедик, и все ранки были быстро обработаны.

Порадовало то, что погода, не обещавшая с утра ничего хорошего, как раз ко времени стартов смилостивилась, и забеги проходили при ярком солнце и вполне комфортной температуре. Для нынешнего лета – просто подарок.

Лев Мигдальский, 80-летний участник основного забега. Фото: Виталий Школа

О том, что такое TRAIL RUN, и как эти соревнования вписываются в нарвскую серию забегов, мы поговорили с Антоном Праткунасом, одним из руководителей клуба MOTUS, организатором и ведущим соревнований.

- Сегодня проходит второй этап нарвской серии забегов, ставший уже традиционным забег по тропам, - рассказал Антон.

- Трасса сложна?

- Да, непростая. Спортсмены бегут по спускам и подъемам, по корням, по камням.

- Результаты нарвских забегов входят в зачет спортсменов, влияют на их рейтинг?

- В официальный рейтинг – нет. Это любительские соревнования, но они важны для самого спортсмена. У нас есть свой рейтинг, и те, кто прошел все четыре забега, получает мотивационную медаль. Всего забегов четыре в сезоне, и это четыре медали, по одной за каждый забег, из разных сортов дерева, соединенные в единый круг.

- Детские старты были очень массовыми. Вы над этим специально работали?

- Да, мы стараемся привлечь как можно больше детей. И с каждым годом их количество растет. В этот раз их вышло на старт 152 человека.

Радует, что многие приходят семьями, и в забегах участвуют как дети, так и родители. Важно также, что в наших забегах участвуют представители всех слоев общества.

Фото: Виталий Школа

В заключение Антон рассказал, что следующие два этапа нарвской серии пройдут в августе и в сентябре. В августе – в Нарва-Йыэсуу, а в сентябре – Кренгольмский забег, приуроченный к получению Нарвой титула Осенней столицы Эстонии.

После стартов малышей наступило время основных забегов. Молодежь стартовала на дистанцию 1 километр, и это была уже серьезная трасса. А взрослые спортсмены преодолевали 4 км экстремальных троп Аккекюла. Наблюдая за бегунами, убеждаешься лично, что, это действительно, экстрим. Перепады трассы, естественные и искусственные препятствия заставляли спортсменов выкладываться по полной. Бежали по-разному, ведь далеко не все ставили себе цель прийти в числе первых. Для многих главным было преодолеть себя и километры, понять – «я могу!».

Но каким бы «выходным» не было 13 июля в Аккекюла, это были настоящие соревнования. Вот их результаты.

Среди мальчиков на дистанции 1 км лучшим стал Даниил Скворцов, второе место у Игоря Кравчука, и третье – у Даниила Лупанова. У девочек первенствовала София Мацкевич, второй стала Диана Иванова и третьей – Алиса Гусарова.

На основной дистанции среди мужчин ожидаемо и с большим отрывом победил Дмитрий Аристов, следом, через 11 минут, финишировал Артем Федоров, и третьим стал Алексей Юрашкин.

У женщин на верхнюю ступень пьедестала поднялась Ульяна Юрлова, второй пришла Эрика Бугрова, а «бронза» досталась Марии Михеевой.

Виталий Школа









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