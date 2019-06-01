Электронные счета: бояться не стоит

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Около 40 нарвских предпринимателей приняли участие в бизнес-завтраке, посвященном применению электронных счетов, который был организован по инициативе Ида-Вируского центра предпринимательства.

Около 40 нарвских предпринимателей пришли узнать, что такое электронные счета и какая от них польза. Фото: Ирина Токарева

Интерес к этому новшеству неудивителен - ведь с 1 июля этого года бухгалтерии учреждений государственного сектора принимают только электронные счета. Оказали услугу предприятию госсектора - будьте добры выставить ему электронный счет. А список этих учреждений весьма велик - от министерств и ведомств до детсадов и школ.

Знакомил нарвских предпринимателей с тем, что такое электронные счета и какая от них польза,руководитель службы инфосистем отчетности предприятий «Центра регистров и информационных систем» (RIK) Александр Белоусов, который работает в этой системе уже 11 лет и является одним из авторов системы электронных годовых отчетов и бухгалтерской программы, которую RIK предлагает пользователям на сегодняшний день.

Как рассказал нашему изданию Александр Белоусов, сейчас по всей Эстонии проходят различные информационные мероприятия на тему электронных счетов, и все они очень востребованы.

Александр Белоусов, руководитель службы инфосистем отчетности предприятий «Центра регистров и информационных систем» (RIK), рассказал, что от внедрения э-счетов ожидается экономия трудозатрат, которая составит миллионы евро. Фото: Ирина Токарева

По его словам, нередко люди путают электронный счет со «счетом-картинкой» или счетом в формате pdf, который приходит к нам по электронной почте. «Электронный счет в понимании эстонского законодательства и директивы Евросоюза составлен в таком виде, который понятен машине - в формате xml, для его ввода в бухгалтерскую программу не требуется человеческое вмешательство, кроме как для того, чтобы этот документ туда подгрузить. Автоматический оборот документов позволяет экономить время, избегать ошибок, обусловленных человеческим фактором, обеспечивать безопасную передачу данных. Документы движутся по своим каналам и не теряются, как при передаче по электроннной почте. Словом, плюсов много», - поясняет Белоусов.

Наша справка: К государственному сектору относятся и э-счета принимают все государственные и принадлежащие местным самоуправлениям департаменты и учреждения, такие, как детские сады и школы, а также другие юридические лица публичного права, такие, как города, Касса страхования от безработицы, Эстонское радио, Эстонское телевидение, и другие. А также целевые учреждения государства и местных самоуправлений, такие, как спортивные школы и театры, и некоммерческие организации, такие, как молодежные центры, центры по интересам и дневные центры. К государственному сектору относятся также учрежденные при участии государства или и местных самоуправлений коммерческие объединения, такие, как акционерное общество «Ида-Вируская центральная больница».Всего таких учреждений и предприятий насчитывается около 46 000. Больше информации по электронным счетам можно найти на домашней странице RIK https://abiinfo.rik.ee/earveldaja. Источник: Министерство финансов

В принципе, можно ведь отправить xml-счет и по обычной электронной почте? «Можно, но в таком случае у вас не будет уверенности, что счет не потеряется или что его передача будет безопасной», - поясняет специалист.

Если на сегодняшний день существует обязанность отправлять электронные счета только государственным предприятиям и учреждениям, а частные предприятия могут вести между собой дела по старинке, то со временем, вероятно, произойдет полный переход на электронные счета?

«Об этом сегодня никто не говорит, но такой переход не за горами. Если сейчас предприниматели начнут массово пользоваться электронными счетами и почувствуют выгоду от этого, то они, в свою очередь, могут начать своим партнерам предлагать применять электронные счета, и не исключено, что электронные счета частные компании при взаимных расчетах начнут использовать на добровольной основе», - поясняет Белоусов.

Получается, что работать с электронными счетами проще и легче? «Проще отправлять, составление счета в бухгалтерской программе занимает столько же времени. Больше всего выигрывает получатель электронных счетов - у него отпадает необходимость вбивать куда-то данные счета, потому что вся информация в бухгалтерской программе уже есть. То есть, если частная компания обучает персонал отправке электронных счетов, принятие электронных счетов тоже нужно рассматривать - в обязательном порядке», - советует Белоусов.

Ирина Токарева









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