+Галерея. Смотрите, кто хочет сниматься в кино: кастинг в «Астри»

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Сегодня, 11 июля, в торговом центре «Астри» проходит кастинг на участие в массовке в новом художественном эстонском фильме «0-2», совместной продукции кинокомпаний Nafta Films и Taska Film.

Фото: Ирина Токарева

Как рассказала нашему изданию интерн студии Nafta Кейт Приходько, руководившая набором массовки, в Нарве снимается довольно много эпизодов фильма, поэтому предполагается набрать 200 участников. «Не ожидала, что нарвитяне будут так активны, мы думали, что придется народ специально зазывать», - призналась Кейт.

Первых 16 «массовщиков» набрали за полчаса, причем некоторые приехали для этого специально из других городов Ида-Вирумаа. Денег участникам массовки платить не будут, киностудия лишь обеспечит их питанием, однако это желающих не отпугнуло. «Главное — это интересный опыт, и, возможно, участие в историческом событии», - сказал нашему изданию известный нарвский журналист Роман Викулов, пришедший подавать заявки на участие в кастинге вместе с женой и детьми.

Съемки фильма в Нарве начнутся на Кренгольме 5 сентября. На вопрос, в каком фильме они будут сниматься, будущие участники массовки отвечали нашему изданию по-разному: «Это шпионский детектив», «Это фильм про события 1939 года», «Это фильм про Великую отечественную войну», «Это исторический фильм про вторую мировую войну».

Согласно предварительной информации кинокомпаний, фильм посвящен событиям 1939 года, а его главный герой — капитан Эстонской военной разведки, который раскрывает план Красной армии по оккупации Эстонии.

Ирина Токарева

Фотогалерея: Ирина Токарева









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