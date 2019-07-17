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17.07.2019 (среда) спортивный клуб «Нарва-Азимут» проводит в Яккекюла (Ореховая горка) нарвский этап спортивного ориентирования.

Начало в 18:00. Старт закрывается в 19:00.

Приглашаем людей любого возраста и физической подготовки. На выбор предлагаем три трассы разной сложности и расстояния. Мы научим, вас, как пользоваться картой и компасом.

Плата за участие: взрослые – 2 евро; учащиеся – 1 евро; дошкольники – бесплатно. Аренда чипов – бесплатно.

Мы даём вам возможность отдохнуть от городской суеты и насладиться природой.

Контактная информация:

http://narvaorient.blogspot.com/

https://www.facebook.com/Asimuut/

e-mail: narvaorient@gmail.com

tel: 53991697 Денис Кошаринский; 5098438 Дмитрий Васильев





По информации спортивного клуба «Нарва-Азимут»