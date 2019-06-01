Моунтинбайк на тропах Ореховой горки

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Участникам олимпийского велокросса Äkke GP повезло – воскресный день 7 июля, после затяжных дождей, был ясным и теплым. Трасса, и без того сложная, успела хотя бы подсохнуть.



Один из самых зрелищных участков трассы, трамплин на горе. Фото: Виталий Школа

Экстремальный велокросс на тропах здоровья Аккекюла стал уже традиционным соревнованием. Он проходит в шестой раз, и вызывает большой интерес у нарвитян. Уже второй год подряд традиционное соревнование в горном велосипеде Äkke GP MTB XCO 2019 входит в календарь велосипедного союза Эстонии и в 7 этапную серию моунтинбайк гонок кубка Эстонии - Husqvarna.

«Настоящим спортивным шоу с непредсказуемым финалом» назвал гонку ее нарвский организатор Владимир Вшивцев. И в этом он, безусловно, прав. Никто из гонщиков, даже самых именитых, не застрахован от падений и технических аварий на экстремальных трамплинах, горках, узких лесных тропах со сложными участками нарвской трассы. Были они и в этот раз, но, к счастью, без серьезных травм. К сожалению, неудача постигла молодого гонщика спортшколы «Энергия» Александра Патренкина. По словам его тренера, Геннадия Акимова, парень уверенно шел в призовой тройке, но сначала на его велобайке сорвало цепь. Александр сумел догнать лидирующую группу, но тур его постигла еще одна неудача – было пробито колесо. После этой поломки на высокое место рассчитывать уже не приходилось.

На трассе - Владимир Вшивцев. Фото: Виталий Школа

Интересна сама система зачета результатов в этих соревнованиях. Например, на гонку элитной группы отведено 1,5 часа. После первого круга засекается время его прохождения, и рассчитывается, сколько кругов можно пройти за отведенные полтора часа. На нарвской трассе для элиты это число составило шесть кругов. Таким образом, побеждает гонщик, первым прошедший эти круги, независимо от результата.

Все остальные финишируют последовательно. Те спортсмены, кто за отведенное время прошел меньшую дистанцию, пять или четыре круга, гонку останавливают, недостающие круги не «наматывают».

Побеждает, как правило, не только самый быстрый, но и самый стабильный гонщик. Так случилось и на нарвском этапе моунтинбайка – его победитель «в абсолюте» Эрки Кукк и финишировал первым, и результат прохождения каждого круга был у него примерно одинаков.

Экстремальный велокросс действительно очень зрелищен. И пришедший в воскресенье на Ореховую горку болельщики распределились по трассе неравномерно, больше всего их скапливало сь на тех участках, где гонщикам приходилось преодолевать наиболее сложные препятствия. Этот момент имел и некоторые негативные последствия – к церемонии награждения, которая проходила буквально через 15 минут после финиша лидера, подойти успели далеко не все, и спортсмены всходили на пьедестал под аплодисменты, в основном, своих коллег-соперников.

Можно отметить разную степень усталости прошедших трассу спортсменов. Кто-то в изнеможении ложился на руль, выравнивая дыхание, а кто-то вполне бодро подъезжал к друзьям и болельщикам и с ходу делился впечатлениями от гонки. От чего это зависит, сказать, конечно, сложно – может быть, степени подготовленности, от «удобства» трассы для данного спортсмена, от качества техники – ведь хороший горный байк по цене сравним с автомобилем.

Без мелких травм не обошлось. Фото: Виталий Школа

А затем многие шли обедать – для всех участников олимпийского велокросса был приготовлен бесплатный суп. Отметим, что кроме спортивных наград от одного из спонсоров соревнований одному из участников соревнований досталась бензопила.

По словам Владимира Вшивцева, гонщики и болельщики высоко оценили разнообразие троп для моунтинбайка на спортивных трассах Ореховой горки. Даже начинающий любитель горного велосипеда может найти для себя подходящие линии для катания на горном велосипеде, тем самым повышать свой уровень мастерства.

Кстати, сам Владимир также участвовал в гонке, и в своем классе занял почетное третье место.

Виталий Школа

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