«Золотые» девушки с веслами

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Чемпионат Эстонии среди юниоров до 18 лет проходил в латвийском городе Лимбажи на базе олимпийской подготовки. Команда спортшколы «Энергия» выступила более чем успешно, заняв первое командное место.

Фото: Виталий Школа

Дистанции у мальчиков были 200 и 1000 м, у девушек – 200 и 500 м.

В байдарке-одиночке на 200 м первое место заняла Елизавета Федорова, второе – Юлия Варшавская. Таким же образом наши девчонки поделили пьедестал и на 500-метровой дистанции. А в байдарке-двойке экипаж Федорова-Варшавская взял золото на обеих дистанциях.

Байдарка-четверка на 500 м в составе нарвитянок Федоровой, Варшавской, Таисии Елисеевой и Ксении Корешковой на десятые доли секунды опередила преследователей и золото не отдала. Таким образом, Елизавета Федорова (а девочке всего 15 лет!) взяла 5 золотых медалей.

Неплохо выступили и каноисты. На дистанции 200 метров Федор Манюкевич пришел третьим, на 1000 м Иван Петченко стал вторым. А в каноэ-двойке Федор и Иван (оба на снимке) взяли золото и на 200, и на 1000 м. Совсем юные Илья Петченко и Антон Хрулев взяли бронзу на обеих дистанциях.

В байдарке среди мальчиков борьба была напряженной. На дистанции 1000 м Михаил Лехмус и Алексей Оленин смогли стать третьими, проиграв десятые доли секунды более старшим спортсменам. Второе место заняла наша байдарка-четверка с экипажем Михаил Лехмус, Алексей Оленин, Максим Вихров, Сергей Карпушов.

В итоге, после 12-летнего перерыва, первое командное место – у нарвских гребцов.

Виталий Школа



