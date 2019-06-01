Мэр Нарвы оценил занимающуюся заявкой на соискание титула "Культурная столица Европы" команду

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Команда, занимающаяся подготовкой ходатайства Нарвы на соискание титула "Культурная столица Европы 2024", является лучшей из возможных - в этом убежден мэр приграничного города Алексей Евграфов.

Фото: facebook.com/KerstiKaljulaid

По его словам, команда состоит из специалистов с высоким уровнем компетентности.

"В дополнение к команде, ответственной за подготовку заявки, был также созван художественный совет, в который в числе других входят, например, ректор Академии художеств Эстонии Март Калм и композитор Юло Кригул", - сообщил Евграфов в ответ на запрос нарвской гражданской активистки Валерии Лавровой.

Мэр добавил, что в результате удалось укомплектовать наилучшую команду для работы над заявкой Нарвы.

Заявка должна быть представлена европейской конкурсной комиссии не позднее 1 августа 2019 года, а победитель конкурса, в котором Нарва конкурирует с Тарту, выяснится осенью этого года.

В 2024 году титул "культурной столицы Европы" получат три города: из Эстонии, Австрии и одного из государств Европейской ассоциации свободной торговли, страны-кандидата или возможного кандидата на вступление в ЕС.

Источник: rus.err.ee