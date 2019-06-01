Estee Lauder: история предпринимательницы, создавшей всемирно известный бренд косметики

Общество / ИсторияEstee Lauder: история предпринимательницы, создавшей всемирно известный бренд косметики
Дата публикации: Вчера, 16:59 Просмотрено: 80
Многомиллиардная прибыль, мировая известность, десятки брендов, входящие в корпорацию, идеи, которыми пользуется вся мировая индустрия красоты – семейный бизнес, начавшийся с амбиций одной американской девушки. Биография самой известной self-made женщины мира Эсте Лаудер и ее компании.
В 20-х годах XX века в США на заднем дворе в сарае венгерский химик Джон Шоц разработал крем для лица и назвал его Super-Rich All Purpose Crema («Питательный крем для любого случая»). Крем обладал приятной консистенцией и запахом, а главное, был эффективен.
Особый интерес к эксперименту проявила племянница Шоца, которая, используя присущую ей с детства деловую хватку, стала распространять новинку среди подруг и одноклассниц. Девочку звали Джозефина Эсфер Мензер, через несколько лет она вышла замуж за Джозефа Лаутера, сменила имя и заменила одну букву в фамилии, став легендарной Эсте Лаудер.
Вместо школы юная Эсте работала в лавке своего отца, а все свободное время проводила с дядей, который учил ее ухаживать за кожей и смешивать ингредиенты для крема. Девушка мечтала стать знаменитой и подумывала податься в актрисы, но идея обладать «властью для создания красоты» настолько завладела ею, что она решила попробовать себя в области косметики.
Однажды владелица салона красоты на West 72 Street, где Эсте делала прическу, похвалила прекрасное лицо девушки, в ответ Лаудер с удовольствием рассказала о креме. А через месяц вернулась и сделала презентацию средства для клиенток салона, а также подарила образцы крема. Товар настолько понравился, что хозяйка предложила Эсте возглавить направление красоты у нее в салоне. Через несколько недель крем продавался уже во многих салонах Нью-Йорка.
Благодаря Эсте Лаудер все косметические бренды начали использовать пробники для демонстрации товара и дарить миниатюрные копии продукции. Это одна из идей, которая позволила Лаудер построить империю красоты.
Бизнес-идеи Эсте Лаудер
В 1933 году Эсте основала фирму Lauter Chemists, тогда еще через «т». Своими клиентками она видела успешных деловых женщин, у которых нет времени на долгие косметические процедуры. О своем товаре Лаудер была готова рассказывать всему миру, но для начала она уехала на самый дорогой в то время курорт – Майами, где открыла представительство в отеле и начала заводить нужные знакомства.
За десять лет с момента основания фирмы Эсте Лаудер успела родить сына, развестись с мужем, сойтись с ним и снова выйти за него замуж, родить второго сына, поработать актрисой в театре и окончательно прийти к мысли серьезно заняться косметическим бизнесом вместе с мужем.
Первым делом супруги Лаудер приобрели помещение ресторана на Манхэтенне. Зал они переоборудовали в магазин, а кухню – в лабораторию по производству косметики, где по ночам супруги смешивали и упаковывали крем, который на следующий день распродавали. В 1946 году они основали Estée Lauder Cosmetics Inc. В том же году оборот женской косметики в США составил $7 миллионов.
Для начала Лаудер требовалось разработать упаковку для средств своей линии. Побывав в десятках ванных комнат домов друзей и знакомых, проинспектировав отели, бизнесвумен пришла к выводу, что при любом интерьере и цветовой гамме роскошно будет смотреться косметика в бирюзовых тонах. Так появился знаменитый оттенок упаковки Estee Lauder.
Ее косметическая линия поначалу состояла всего из четырех наименований, а сама хозяйка не стесняясь разъезжала по салонам красоты и рассказывала клиенткам о своей продукции. Позже Лаудер расширила ассортимент за счет декоративной косметики, введя красную помаду, бирюзовые тени и впервые предложив покупательницам пудру телесного цвета (до этого производители выпускали ее только в белом и розовом вариантах).
Следующим шагом стал поиск места для продажи косметики. Эсте Лаудер хотела, чтобы ее товары ассоциировались с роскошью, при этом по цене были доступны среднему классу. Ее выбор остановился на недавно открывшемся торговом центре Saks Fifth Avenue. После долгих уговоров владелец универмага сделал первый заказ на $800.
Предприимчивая Лаудер несколько дней следила за посетителями магазина, чтобы выяснить, куда они смотрят при входе в универмаг. Оказалось — налево, там она и выбрала место для своей витрины с косметикой. На рекламу уже не осталось денег, поэтому клиентам Saks она разослала карточки, где впервые прозвучала еще одна бизнес-идея Лаудер, пользующаяся популярностью до сих пор — «подарок при покупке». Эсте обещала бесплатную пудру всем, кто приобретет товар. Также она торжественно представила свою линию.
За пару дней посетители универмага скупили весь товар Estee Lauder. Особое внимание покупательниц привлекла металлическая упаковка помады, тогда как после Второй Мировой войны вся помада выпускалась в пластмассовых футлярах. Через несколько недель продукция Estee Lauder появилась во всех крупных магазинах Нью-Йорка. В начале 50-х годов ее представительства открылись и в других городах США.
Открывая франшизу, Лаудер следовала четырем бизнес-правилам:
-Каждую новую точку она открывала только сама и проводила там неделю, убеждаясь, что все работает правильно.
-Ее продавцы были не просто «ходячей рекламой», они должны были уметь с особым энтузиазмом рассказывать об эффективности косметики.
-Уголок ее линии должен был быть выполнен в традиционных для ее косметики бирюзовых тонах.
-Независимо от политики магазина, «подарок с покупкой» был обязательным для всех клиентов.
Имея в кармане вырученные $50 тысяч, Эсте Лаудер обратилась в рекламное агентство с просьбой изготовить маленькие бесплатные образцы ее продукции и открытки с надписью:«Мадам — вы наш любимый клиент, пожалуйста, подойдите к витрине Estee Lauder и обменяйте эту открытку на бесплатный подарок». Это стало еще одной бизнес-идеейЛаудер, которой многие косметические бренды пользуются до сих пор.
В то время как конкуренты не понимали такую расточительную политику, Лаудер делала бесплатный макияж клиенткам и те приводили подруг. Это работало лучше любой рекламы.
vc.ru