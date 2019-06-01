Estee Lauder: история предпринимательницы, создавшей всемирно известный бренд косметики

Дата публикации: Вчера, 16:59 Просмотрено: 80

Многомиллиардная прибыль, мировая известность, десятки брендов, входящие в корпорацию, идеи, которыми пользуется вся мировая индустрия красоты – семейный бизнес, начавшийся с амбиций одной американской девушки. Биография самой известной self-made женщины мира Эсте Лаудер и ее компании.

В 20-х годах XX века в США на заднем дворе в сарае венгерский химик Джон Шоц разработал крем для лица и назвал его Super-Rich All Purpose Crema («Питательный крем для любого случая»). Крем обладал приятной консистенцией и запахом, а главное, был эффективен.

Особый интерес к эксперименту проявила племянница Шоца, которая, используя присущую ей с детства деловую хватку, стала распространять новинку среди подруг и одноклассниц. Девочку звали Джозефина Эсфер Мензер, через несколько лет она вышла замуж за Джозефа Лаутера, сменила имя и заменила одну букву в фамилии, став легендарной Эсте Лаудер.

Вместо школы юная Эсте работала в лавке своего отца, а все свободное время проводила с дядей, который учил ее ухаживать за кожей и смешивать ингредиенты для крема. Девушка мечтала стать знаменитой и подумывала податься в актрисы, но идея обладать «властью для создания красоты» настолько завладела ею, что она решила попробовать себя в области косметики.

Однажды владелица салона красоты на West 72 Street, где Эсте делала прическу, похвалила прекрасное лицо девушки, в ответ Лаудер с удовольствием рассказала о креме. А через месяц вернулась и сделала презентацию средства для клиенток салона, а также подарила образцы крема. Товар настолько понравился, что хозяйка предложила Эсте возглавить направление красоты у нее в салоне. Через несколько недель крем продавался уже во многих салонах Нью-Йорка.

Благодаря Эсте Лаудер все косметические бренды начали использовать пробники для демонстрации товара и дарить миниатюрные копии продукции. Это одна из идей, которая позволила Лаудер построить империю красоты.

Бизнес-идеи Эсте Лаудер

В 1933 году Эсте основала фирму Lauter Chemists, тогда еще через «т». Своими клиентками она видела успешных деловых женщин, у которых нет времени на долгие косметические процедуры. О своем товаре Лаудер была готова рассказывать всему миру, но для начала она уехала на самый дорогой в то время курорт – Майами, где открыла представительство в отеле и начала заводить нужные знакомства.

За десять лет с момента основания фирмы Эсте Лаудер успела родить сына, развестись с мужем, сойтись с ним и снова выйти за него замуж, родить второго сына, поработать актрисой в театре и окончательно прийти к мысли серьезно заняться косметическим бизнесом вместе с мужем.

Первым делом супруги Лаудер приобрели помещение ресторана на Манхэтенне. Зал они переоборудовали в магазин, а кухню – в лабораторию по производству косметики, где по ночам супруги смешивали и упаковывали крем, который на следующий день распродавали. В 1946 году они основали Estée Lauder Cosmetics Inc. В том же году оборот женской косметики в США составил $7 миллионов.

Для начала Лаудер требовалось разработать упаковку для средств своей линии. Побывав в десятках ванных комнат домов друзей и знакомых, проинспектировав отели, бизнесвумен пришла к выводу, что при любом интерьере и цветовой гамме роскошно будет смотреться косметика в бирюзовых тонах. Так появился знаменитый оттенок упаковки Estee Lauder.

Ее косметическая линия поначалу состояла всего из четырех наименований, а сама хозяйка не стесняясь разъезжала по салонам красоты и рассказывала клиенткам о своей продукции. Позже Лаудер расширила ассортимент за счет декоративной косметики, введя красную помаду, бирюзовые тени и впервые предложив покупательницам пудру телесного цвета (до этого производители выпускали ее только в белом и розовом вариантах).

Следующим шагом стал поиск места для продажи косметики. Эсте Лаудер хотела, чтобы ее товары ассоциировались с роскошью, при этом по цене были доступны среднему классу. Ее выбор остановился на недавно открывшемся торговом центре Saks Fifth Avenue. После долгих уговоров владелец универмага сделал первый заказ на $800.

Предприимчивая Лаудер несколько дней следила за посетителями магазина, чтобы выяснить, куда они смотрят при входе в универмаг. Оказалось — налево, там она и выбрала место для своей витрины с косметикой. На рекламу уже не осталось денег, поэтому клиентам Saks она разослала карточки, где впервые прозвучала еще одна бизнес-идея Лаудер, пользующаяся популярностью до сих пор — «подарок при покупке». Эсте обещала бесплатную пудру всем, кто приобретет товар. Также она торжественно представила свою линию.