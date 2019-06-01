Фотографы тренировались в жанре репортажа

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Проходя по третьему этажу торгового центра Astri, покупатели имеют возможность познакомиться с лучшими фотографиями, присланными на конкурс «Человек в современном мире», объявленный нарвским MTÜ «Авторское фото».

Фотовыставка «Человек в современном мире» открыта на третьем этаже торгового центра Astri. Фото: Наталья Соболева

Выставку составляют 18 работ, в числе которых и снимки, победившие в заявленных организаторами конкурса номинациях. Открытие выставки и награждение авторов победивших фотографий состоялось в воскресенье, 30 июня.

По словам руководителя объединения «Авторское фото» Ирины Кивимяэ, нынче этот конкурс впервые стал международным. К участникам из Эстонии (Нарвы, Нарва-Йыэсуу, Таллинна и Силламяэ) присоединились фотолюбители из России и Беларуси. Всего работы прислали 32 автора, откликнувшихся на призыв попробовать себя в жанре репортажного снимка. Принимались как серии, так и одиночные фотографии. И если в номинации «серия» присуждался всего лишь один главный приз, то за одиночные фото предусматривались три награды. И впредь, рассказала Ирина Кивимяэ на открытии выставки, конкурс будет проводиться именно в том же формате и с такой же тематикой.

По фотографиям, отобранным для выставки, видно, что конкурсная комиссия (в нее кроме Ирины Кивимяэ входил также теплотехник по образованию и фотограф по призванию Дмитрий Лешихин) отдавала предпочтение тем кадрам, авторы которых постарались передать изображением какую-то важную для себя мысль, отразить проблему, существующую в обществе, или подчеркнуть философский подтекст. Также приветствовалась передача эмоций.

От хобби — к профессии

В номинации «серия» победителем был объявлен Александр Кретов из фотоклуба «Зенит» города Ступино Московской области, запечатлевший будни русской провинции. В этой номинации была также отмечена серия «Мир меняется, друзья остаются» нарвитянки Анны Марковой, заслужившей поощрительный приз.

В номинации «Одиночная фотография» гран-при удостоился Николай Смоляк из города Апатиты. На его снимке замученный деятельностью по интересам ребенок заснул в разгар мероприятия.

Второе место в этой номинации досталось самой молодой участнице выставки — 20-летней выпускнице Эстонской гимназии Лауре Ауэр, запечатлевшей то, что остается на асфальте нарвского Энергетического забега в том месте, где бегунам подают бумажные стаканчики с водой. Рассказывая «НГ» о том, как у нее возникла мысль заснять не бегунов, а замусоренную стаканчиками трассу, Лаура поведала, что она сама была на забеге волонтером и наливала спортсменам воду, а когда их количество на пункте поубавилось, решила заснять то, что остается после них. Несмотря на это Лаура с готовностью заступается за любителей бега: во-первых, говорит, для них не приготовили урн, а, во-вторых, когда люди бегут на время, им не до чистоты. Тем не менее, ее снимок заставляет задуматься.

Интересно, что позанимавшись фотографией 4 года (3 из них в фотостудии НДДТ у Ирины Кивимяэ), Лаура решила связать свою будущую профессию с фотографией. На днях она успешно выдержала вступительные экзамены в Тартуский художественный колледж Pallas, а на этой неделе отправится сдавать экзамены в Эстонскую художественную академию.

И фотоохота на «живца»

Лето для фотографов — самая жаркая во всех смыслах пора, поэтому каникулы у членов MTÜ «Авторское фото» в ближайшее время не планируются. Напротив, любителей фото­искусства скоро пригласят к участию в традиционном конкурсе «Солнечный город», который пройдет 27 июля в Нарва-Йыэсуу, а в августе фотомастера будут «ловить» затворами своих камер участников супергонки по трейловому бегу, где самая длинная дистанция составит 120 км.

Ирина Кивимяэ:

- Идея состоит в том, чтобы поджидать бегунов на трассе. Учитывая, что они выбегают на дистанцию с рассветом, самим нам надо сесть в засаду еще раньше.

Остается поблагодарить за материальную поддержку конкурса Фонд «Культуур капитал»: на выделенные им средства были распечатаны лучшие фотографии и куплены призы.

Наталья Соболева

Фотогалерея: Наталья Соболева



