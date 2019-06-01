Пулевая стрельба. Лучше, и еще лучше!

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С 28 по 30 июня в Эльва состоялся чемпионат Эстонии по пулевой стрельбе.

Фото: Виталий Школа

Стрелки спортшколы «Паэмурру» привезли домой 15 медалей личного зачета, 7 медалей командного зачета из которых 6 золотых и 1 бронзовая, а также новый рекорд страны.

В стрельбе из произвольного пистолета, 60 выстрелов третье место завоевал Андрей Бренькин, среди юниоров в этом упражнении Егор Шахин также стал третьим. В командном зачете среди мужчин лучшими стали нарвские стрелки в составе: Андрей Бренькин, Сергей Поташев, Артем Фроян.

В стрельбе из спортивного пистолета чемпионкой Эстонии стала Александра Моисеева, среди юношей в этом упражнении победителем стал Иван Булаевский, а Егор Шахин - обладателем бронзовой медали. В командном зачете среди женщин Оксана Фроян, Вера Румянцева и Кристина Захарова завоевали первое место.

В упражнении «Стандарт» среди женщин второе место заняла Кристина Захарова.

В скоростной стрельбе из пистолета среди юношей вторым стал Иван Булаевский.

В стрельбе из малокалиберной винтовки, в упражнении 3х40 выстрелов среди мужчин бронзовую медаль завоевал Андрей Михайлов. В этом же упражнении среди юношей серебряным призером стал Артем Эрт. Девушки в данном упражнении в очередной раз завоевали весь пьедестал. Победительницей стала Анастасия Бобылева, второе место у Катрин Смирновой, третье – у Анастасии Олевич.

В командном зачете среди мужчин чемпионами и новыми рекордсменами Эстонии стали: Андрей Михайлов, Артем Эрт и Владислав Лушин.

Среди женщин в командном зачете победу одержали: Анастасия Бобылева, Катрин Смирнова, Анастасия Олевич; третьего места удостоилась вторая команда из Нарвы в составе: Валерия Колюхина, Валерия Морозенко и Любовь Иванова.

В упражнении лежа, 60 выстрелов также показаны высокие результаты. Среди мужчин второе место завоевал Андрей Михайлов, у девушек победительницей стала Катрин Смирнова, а Анастасия Бобылева – обладательницей бронзовой медали.

В командном зачете в данном упражнении нарвитяне стали лучшими как среди мужчин, так и среди женщин. В состав мужской команды входили: Андрей Михайлов, Константин Логинов, Владислав Лушин; «Золотых» девушек зовут Катрин Смирнова, Валерия Колюхина, Валерия Морозенко.

Тренируют стрелков Александр Макаров, Андрей Михайлов, Марина Семкина, Светлана Немцова.

Виталий Школа







