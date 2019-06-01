В бой идут… одни ветераны

Общество / СпортВ бой идут… одни ветераны
Дата публикации: Сегодня, 09:57 Просмотрено: 148
Известному в Ида-Вирумаа футболисту, тренеру и школьному учителю Павлу Николаевичу Лукьянову исполнилось 75 лет. В честь этого юбилея ветераны футбола из Йыхви, Таллинна и Кохтла-Ярве перед матчем на стадионе футбольного клуба «Феникс» надели футболки с логотипом: «Павел Лукьянов - 75». «Мальчики», которым еще не исполнилось 60, играли в белых футболках, «взрослые» - 60 лет и выше, играли в синей форме. А вот юбиляру руководитель клуба «Феникс» Сергей Иванов вручил именную «золотую» футболку.
Среди «стариков» - бывший опер уголовного розыска советской милиции, потом – начальник отдела криминальной полиции Ринат Валиуллин, братья-близнецы Виталий и Владимир Коганы – оба врачи.
Пришли и совсем молодые футболисты. Например, депутат Рийгикогу Дмитрий Дмитриев поздравил юбиляра, но сказал, что играть не сможет «по техническим причинам» - пожаловался на «возрастную боль в спине», чем изрядно повеселил юбиляра. Поздравил Павла Николаевича и его ученик - сорокалетний Олег Богданов.
- В свое время была в высшей лиге команда «Эстонсланца». Ее тренировал Павел Николаевич. Он – первый мой тренер. И ведь учил работать не только ногами, но и головой – изнутри. Человек – золото: открытый, доброжелательный. И очень требовательный, причем, не только к ученикам, но и к себе. Вот, кто не знает о его юбилее, вряд ли поверит, что этому спортивному мужчине уже 75 лет.
Сергей Иванов поглядывает на Павла Николаевича с завистью. Да и другие ветераны спорта как-то стараются в его присутствии подтянуть животики.
- Вы посмотрите на этого человека, которого представить нельзя без футбола, - говорит Сергей Иванов. - Ведь для него футбол – больше, чем вид спорта. Это – образ жизни Лукьянова. Его он проповедует все свои сознательные годы. Одно дело – дожить до 75-ти, другое дело – даже в таком возрасте оставаться в футболе, каждую субботу приходить на тренировки, да еще помимо игры с ровесниками передавать свой опыт молодым и совсем юным футболистам.
- Сергей, вы тоже уже не юноша, хотя до Павла Николаевича вам еще далеко. Но вы помните, конечно, Хомича, Яшина, Стрельцова… Даже трудно представить Льва Яшина в роли Кокорина или Мамаева. У рядовых болельщиков складывается впечатление, что теперь любой футбол, даже провинциальный, круто замешан на деньгах. Простите, но чем еще можно объяснить то, что старички, которым уже далеко «за», гоняют мячик?
- Любой клуб нуждается в материальной поддержке. Но ветераны спорта к деньгам вообще не причастны: то, что они получают от футбола, не измерить никакими деньгами. Павлу Николаевичу никакие миллионы в любой валюте не заменят футбол. Вот, вы упомянули Хомича, Яшина. Я вам скажу, что в 1976 году на стадионе Кохтла-Ярве состоялась уникальная игра: ветераны футбола СССР играли против команды «Химик» - Кохтла-Ярве. И Павел Николаевич играл против Игоря Нетто, Эдуарда Стрельцова. Он сейчас сам готов бы был приплатить, чтобы вернуть то время, ту игру. Да и не он один: все ветераны футбола из того крутого замеса.
А ведь Павел Николаевич Лукьянов, между прочим, не только ветеран футбола, но и ветеран педагогики. Многие годы он отдал профессии преподавателя физкультуры, работая в 13-й средней, а потом – в Славянской основной школе. Роза Иванова – бывший директор, а теперь – простой учитель этой школы, так отозвалась о бывшем физруке.
- Павел Николаевич пришел к нам в школу в 1990 году с тренерской работы. Мы все его просто обожали, ну а то, как его любили дети, описать невозможно. Вот, говорят, учитель должен быть авторитетом для детей. А Павел Николаевич не просто человек, которого дети уважали, но и верили ему. Он очень тонкий психолог. Если он сказал, что надо пересилить себя и это пойдет на пользу, значит надо, значит, так оно и есть.
С юбилеем Павла Николаевича Лукьянова поздравили ветераны футбола из Нарвы, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ, Таллинна.
В будущем году футболу Йыхви исполнится 100 лет. К этому времени на обновленном городском стадионе футбольный клуб «Феникс» планирует открыть музей йыхвиского футбола. И достойное место среди экспонатов займут реликвии, завоеванные ветеранами спорта, в том числе, и их аксакалом Павлом Николаевичем Лукьяновым.
Евгений Капов