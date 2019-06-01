В бой идут… одни ветераны

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Известному в Ида-Вирумаа футболисту, тренеру и школьному учителю Павлу Николаевичу Лукьянову исполнилось 75 лет. В честь этого юбилея ветераны футбола из Йыхви, Таллинна и Кохтла-Ярве перед матчем на стадионе футбольного клуба «Феникс» надели футболки с логотипом: «Павел Лукьянов - 75». «Мальчики», которым еще не исполнилось 60, играли в белых футболках, «взрослые» - 60 лет и выше, играли в синей форме. А вот юбиляру руководитель клуба «Феникс» Сергей Иванов вручил именную «золотую» футболку.

Поздравила Павла Николаевича и местный депутат Елена Безводицкая - его бывшая коллега. Фото: Евгений Капов

Среди «стариков» - бывший опер уголовного розыска советской милиции, потом – начальник отдела криминальной полиции Ринат Валиуллин, братья-близнецы Виталий и Владимир Коганы – оба врачи.

Пришли и совсем молодые футболисты. Например, депутат Рийгикогу Дмитрий Дмитриев поздравил юбиляра, но сказал, что играть не сможет «по техническим причинам» - пожаловался на «возрастную боль в спине», чем изрядно повеселил юбиляра. Поздравил Павла Николаевича и его ученик - сорокалетний Олег Богданов.

Руководитель клуба «Феникс» Сергей Иванов (справа) вручает юбиляру перед игрой «золотую» футболку. Фото: Евгений Капов

- В свое время была в высшей лиге команда «Эстонсланца». Ее тренировал Павел Николаевич. Он – первый мой тренер. И ведь учил работать не только ногами, но и головой – изнутри. Человек – золото: открытый, доброжелательный. И очень требовательный, причем, не только к ученикам, но и к себе. Вот, кто не знает о его юбилее, вряд ли поверит, что этому спортивному мужчине уже 75 лет.

Сергей Иванов поглядывает на Павла Николаевича с завистью. Да и другие ветераны спорта как-то стараются в его присутствии подтянуть животики.

- Сколько играю с братьями Коганами, до сих пор не различаю, где Виталий, а где Володя, - говорит Павел Николаевич, принимая поздравление. Фото: Евгений Капов

- Вы посмотрите на этого человека, которого представить нельзя без футбола, - говорит Сергей Иванов. - Ведь для него футбол – больше, чем вид спорта. Это – образ жизни Лукьянова. Его он проповедует все свои сознательные годы. Одно дело – дожить до 75-ти, другое дело – даже в таком возрасте оставаться в футболе, каждую субботу приходить на тренировки, да еще помимо игры с ровесниками передавать свой опыт молодым и совсем юным футболистам.

- Сергей, вы тоже уже не юноша, хотя до Павла Николаевича вам еще далеко. Но вы помните, конечно, Хомича, Яшина, Стрельцова… Даже трудно представить Льва Яшина в роли Кокорина или Мамаева. У рядовых болельщиков складывается впечатление, что теперь любой футбол, даже провинциальный, круто замешан на деньгах. Простите, но чем еще можно объяснить то, что старички, которым уже далеко «за», гоняют мячик?

Ветеран милиции, полиции, футбола Ринат Валиуллин судит юбилейный матч. Фото: Евгений Капов

- Любой клуб нуждается в материальной поддержке. Но ветераны спорта к деньгам вообще не причастны: то, что они получают от футбола, не измерить никакими деньгами. Павлу Николаевичу никакие миллионы в любой валюте не заменят футбол. Вот, вы упомянули Хомича, Яшина. Я вам скажу, что в 1976 году на стадионе Кохтла-Ярве состоялась уникальная игра: ветераны футбола СССР играли против команды «Химик» - Кохтла-Ярве. И Павел Николаевич играл против Игоря Нетто, Эдуарда Стрельцова. Он сейчас сам готов бы был приплатить, чтобы вернуть то время, ту игру. Да и не он один: все ветераны футбола из того крутого замеса.

Руководитель футбольного клуба «Феникс» Сергей Иванов назвал Павла Николаевича «легендой и совестью» эстонского любительского футбола. Фото: Евгений Капов

А ведь Павел Николаевич Лукьянов, между прочим, не только ветеран футбола, но и ветеран педагогики. Многие годы он отдал профессии преподавателя физкультуры, работая в 13-й средней, а потом – в Славянской основной школе. Роза Иванова – бывший директор, а теперь – простой учитель этой школы, так отозвалась о бывшем физруке.

- Павел Николаевич пришел к нам в школу в 1990 году с тренерской работы. Мы все его просто обожали, ну а то, как его любили дети, описать невозможно. Вот, говорят, учитель должен быть авторитетом для детей. А Павел Николаевич не просто человек, которого дети уважали, но и верили ему. Он очень тонкий психолог. Если он сказал, что надо пересилить себя и это пойдет на пользу, значит надо, значит, так оно и есть.

Чтобы дать Павлу Николаевичу его 75 лет, надо обладать большой долей фантазии. Особенно, когда он на футбольном поле… Фото: Евгений Капов

С юбилеем Павла Николаевича Лукьянова поздравили ветераны футбола из Нарвы, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ, Таллинна.

В будущем году футболу Йыхви исполнится 100 лет. К этому времени на обновленном городском стадионе футбольный клуб «Феникс» планирует открыть музей йыхвиского футбола. И достойное место среди экспонатов займут реликвии, завоеванные ветеранами спорта, в том числе, и их аксакалом Павлом Николаевичем Лукьяновым.

Евгений Капов