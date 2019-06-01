Мотодинастия. К новым победам!

Дата публикации: Вчера, 14:04 Просмотрено: 173

Мототрасса в Сийвертси после двухгодичного перерыва вновь привлекла 114 гонщиков из Эстонии и других стран – Латвии, Финляндии, Белоруссии. Мотокросс «Нарва-2019» собрал и немало зрителей – более тысячи нарвитян и гостей города пришли посмотреть на эти захватывающие соревнования.

Анастасия Сковородникова - чемпионка «Нарвы — 2019».

Мало какой город в мире может похвастаться династией мотокроссменов. И можно смело сказать, что гонка «Нарва-2019» не состоялась бы без семьи Виноградовых. Сегодня мы беседуем с «патриархом фамилии», главой отделения мотоспорта спортшколы «Энергия» Алексеем Виноградовым-старшим. А есть еще Дмитрий, Алексей-младший и юный пятнадцатилетний Юрий, и все они – гонщики, укротители стальных коней.

- Алексей, как вы оцениваете результаты «Нарвы-2019»?

- Считаю, что для нас соревнования прошли хорошо, успешно. Спортшкола «Энергия» выставила 12 спортсменов. И результаты неплохие, нарвские гонщики выглядели лидерами: у нас три золота – у Алексея Виноградова, Алексея Теплова и Анастасии Сковородниковой, серебро у Дмитрия Виноградова, и еще две бронзовых медали – у Георга Кареса и Максима Кальюла. Есть и другие высокие, но, к сожалению, не призовые места – четвертое место занял Юрий Виноградов, пятое – Стас Лихачев.

- А в целом мероприятие удалось?

- Получился хороший спортивный праздник. Заезды были очень интересные. Повезло и с погодой, всем - и гонщикам, и зрителям - понравилось, нас благодарили и поздравляли.

- Поставить кроссовую мототрассу – дело непростое…

- Конечно. Трассу надо выставить, полить, прогладить тракторами, затем убрать, установить ограждения - это огромный труд. Все делали своими силами, отделением мотоспорта. Благодарим спортсменов, родителей детей, традиционно помогали наши бывшие воспитанники-мотоспортсмены, они знают, как это непросто. Всё сделали, все нормы были соблюдены.

- Алексей, сейчас вы возглавляете нарвский мотоспорт. Как всё начиналось? Вы профессиональный гонщик?

- Нет, я не профессионал. Занимался в секции у Антса Александровича Пихельгаса, но высоких результатов не было. В советское время это была секция при ДОСААФ, затем нас передали ГРЭС, очень помогал Анатолий Пааль. Потом мы перешли к городу, стали отделением спортшколы «Энергия».

Мой старший сын, Дима, также увлекся мотокроссом, стал заниматься серьезнее, чем папа, показывал хорошие результаты. Пришлось выезжать с ним на соревнования, на тренировки, так и пришел к тренерской работе.

- У вас трое сыновей, и все «гоняются» …

- Да, старший, Дмитрий, 1981 года рождения, младшему, Юре – 15 лет. А посередине - Алексей. Юра прогрессирует, у него неплохое промежуточное пятое место в своем классе на чемпионате Эстонии. Если учесть, что наше первенство открытое, там выступают спортсмены из России, Латвии, Литвы, Финляндии, то это высокий результат. Дмитрий и Алексей выступают в классе Open, это практически профессионалы.

Глава династии - Алексей Виноградов-старший.

- Получилась хорошая династия…

- Да, уже и внуки начинают кататься. Никого не заставляем, им самим интересно.

- Поговорим о «кухне» мотоспорта». Это ведь дорого, затратно – хороший мотоцикл…

- Да, недешево стоят и сами машины, и их обслуживание. Мотоциклы, в основном, покупают родители, то есть, у каждого ребенка он свой. По-другому не может быть – нельзя сесть на чужую, незнакомую, машину и что-то показать. Машину нужно знать и чувствовать. В обслуживании машин мы, конечно, помогаем, помогают и родители, но одновременно и учим азам детей. Уже через год-другой они знают основные моменты обслуживания техники, многое могут сами починить. Это их личные мотоциклы, они на них ездят, они их обслуживают. Я их учу, но какие-то тонкости довожу сам. С этим не могут справиться ни дети, ни родители. И, конечно, с нашей стороны ведется строгий контроль за состоянием машины, за ее соответствием нормам и требованиям.

- Алексей, какие дети приходят в ваше отделение? Ведь спорт затратный, травмоопасный?

- Я бы не сказал, что мотокросс опаснее других видов спорта. Например, на «Нарва-2019» дежурили два экипажа «Скорой помощи», но они даже не выходили из машин для исполнения своих обязанностей. ЧП на трассе не было. Были легкие падения, но падать правильно мы обязательно учим. Физподготовка ведется очень серьезная, без нее нереально заниматься мотоспортом.

- Со скольких лет начинают заниматься?

- С восьми, с девяти. Просто катаются на площадке у базы. Дети приходят, и довольно много, по три-четыре человека в месяц. Кто-то просто «покатается», начинает лениться и теряет интерес, кто-то остается.

- А девочки к вам приходят?

- Сейчас две занимаются. Настя Сковородникова получила награду на «Нарва-2019».

- Кстати, где находится ваша база?

- В старом, заброшенном стрелковом тире у десятой школы. Мы с сыном там всё восстановили своими руками. Было ведь просто заброшенное, выгоревшее изнутри здание.

- Вернемся к династии. Алексей, вы представляете будущее нарвского мотоспорта без Виноградовых?

- Пока не вижу, чтобы кто-то не из династии подхватил наше дело. Сейчас мы тренируем ребят вместе со старшими сыновьями. Надеюсь, они и продолжат традиции нарвского мотоспорта, приведут его к новым победам.