Культурная столица даст еще и общую картину желаний и предпочтений нарвитян

Дата публикации: Сегодня, 11:58 Просмотрено: 100

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд одобряет возобновление работы по проекту Нарва — Культурная столица 2024. Международные эксперты также прочат Нарве хорошие перспективы в конкурсе. Однако на данном этапе самое главное — собрать как можно больше идей, из которых потом и будет складываться программа Культурной столицы.

Глава рабочей группы «Нарва — Культурная столица Европы 2024»: наше геополитическое положение — наша «фишка» и конкурентное преимущество. Фото: Софья Боборенко

Президент рада за Нарву

Керсти Кальюлайд встретилась в Нарвской горуправе с главой рабочей группы проекта Иваном Сергеевым в ходе своего визита в Ида-Вирумаа 17 июня.

- Если говорить образно, то президент сказала: рада, что Нарва вновь на коне и пожелала скакать во весь опор. Также мы говорили о том, что вообще подразумевать под словом «культура». Это довольно широкое понятие, которое включает не только привычные культурные мероприятия в театре, на сцене или в музее, но и такие понятия, как культура работы или безработицы, культура поведения в других областях жизни.

Существует много мифов внутри Нарвы о том, какие мы несчастные, но на самом деле это только мифы. Президент как раз и говорила о том, что пора избавиться от старых взглядов на жизнь и найти новый ракурс для дальнейшего развития, - сказал журналистам Иван Сергеев во вторник на традиционном инфочасе в горуправе, рассказывая о том, как продвигается работа над заявкой «Нарва-Культурная столица Европы 2024».

Граница - конкурентное преимущество

По его словам, Нарве не следует бояться конкурировать с Тарту, так как у Европы есть большой интерес к нашему геополитическому положению, это как раз и есть наша «фишка». Тема нарвской идеи «Река — Граница — Мост» интересна и актуальна для европейцев, а культурное сотрудничество с Россией приветствуется.

- От нас даже ждут, что Нарва станет такой своеобразной площадкой, лабораторией по работе с Россией, невзирая на политическую ситуацию, санкции и прочее. Люди на самом деле ходят дружить. От нас в Европе ждут культурной дипломатии. Интерес к этому с обеих сторон подтвердил и семинар с международными партнерами, прошедший в пятницу, 14 июня, на котором присутствовали в соотношении 50 на 50 представители России и ЕС. Примечательно, что есть также интерес к сотрудничеству и со стороны Южной Кореи, - заметил глава рабочей группы.

Фото: Софья Боборенко

Нужны ваши идеи

В настоящий момент продолжается сбор идей, которые могут лечь в основу программы Культурной столицы. Это различного вида мероприятия, которые могут начинаться с 2020 года с тем, чтобы достичь апогея к 2024 году, а потом прочно войти в список культурных событий региона. Сергеев отметил, что вдобавок к уже набросанным идеям, собранным в предыдущий период (а их около сотни), за прошедшую неделю организаторам пришло более 40 идей на разных языках. После 23 июня их рассмотрит Художественный совет Нарва 2024, который отберет примерно 30 больших проектов. Именно они станут основой программы, являющейся, в свою очередь, одной из самых существенных глав заявки, которую город Нарва должен успеть подать к 1 августа 2019 года.

- Буквально сегодня ко мне приходил нарвитянин 83 лет, который принес хорошую идею, связанную с Ганзейским союзом. На самом деле, одной идеи недостаточно, нужны ещё люди, способные довести её до воплощения. Но сам по себе сбор идей очень важен, так как он дает общую картину желаний людей, указывает на недостатки (например, на встречах часто звучит, что в Нарве сплошь «серые стены»), показывает, куда ветер дует, - рассказал глава группы.

Не только заявка, но и «собеседование»

Заявка (большой, 100-стра­ничный документ) на соискание титула должна быть подана уже к 1 августа. Но работа на этом не остановится.

Примерно 26-27 августа Нарву и Тарту посетят члены конкурсной комиссии Евросоюза. Этот визит станет своего рода собеседованием, в ходе которого члены комиссии оценят реальную готовность городов. Поэтому рабочая группа намерена продолжать и даже усилить деятельность по продвижению идеи Культурной столицы 2024 в июле и августе — для того, чтобы все большее число горожан было не просто знакомо с этим проектом, но и вовлечено в него.

Софья Боборенко



