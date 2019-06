Дата публикации: Вчера, 10:49 Просмотрено: 166

«Расскажите что-нибудь о себе» - так звучит самый первый и самый трудный вопрос любого интервью при приеме на работу, но благодаря международному проекту ERASMUS+ «Школа как стартовая площадка твоей карьеры» учащиеся Пяхклимяэской гимназии смогли разобраться во всех тонкостях составления CV, выяснили как выгодно себя «продать» работодателю, а также приняли участие в настоящем интервью в текстильной компании «BECRI». Для этого им пришлось отправиться в г.Барселуш, Португалия.

С 2 по 8 июня 9 учеников 10 класса и 2 учителя Нарвской Пяхклимяэской Гимназии находились в Португалии в рамках второй части проекта Erasmus+ “School as a Launch-pad of Your Career.” Неделя выдалась невероятно насыщенной интересными и полезными мероприятиями.

В первый день все команды-участники (Турция, Словения, Португалия, Эстония) знакомили присутствующих с национальными костюмами, традициями и национальными блюдами своих стран. Для того, чтобы лучше представить свою страну, мы привезли национальные эстонские костюмы и в конце презентации устроили небольшой мастер- класс. Команда из Турции предложила всем желающим попробовать сделать татуировку хной и повторить движения деревянными ложками, которые используются в их национальных танцах. Потом много интересного мы узнали об истории Португалии, а викторина с применением смарт телефонов и программы Quizizz, определила самого внимательного и эрудированного ученика.

Следующие два дня мы занимались сравнением законодательной базы трудовых отношений. Оказалось, что минимальная зарплата в Эстонии ниже, но зато материнский отпуск по уходу за ребенком продолжительнее (1,5 года) чем в Турции, Словении и Португалии. Быть хорошим работником – это значит уметь работать в команде. Благодаря различным играм и тренингам, организованными для нас, мы стали более раскованными, сплоченными и открытыми.

Неизгладимое впечатление оставило практическое занятие с психологом местной школы Паулы, которая рассказывала, как качественно составить CV, пройти собеседование с потенциальным работодателем, а ее собственный опыт был отличным добавлением к теории. Применить полученные знания в ходе этого тренинга представитель из каждой команды смог при посещении текстильной компании «BECRI» где в присутствии всех участников, менеджеры компании проводили интервью. Думаю, первый опыт нашими ученики получен.

Неотъемлемая часть любого проекта – это знакомство с местной культурой. Город Барселуш славится своей керамической росписью. Мы тоже не остались в стороне, и после экскурсии в музее керамики каждый мог почувствовать себя МАСТЕРОМ художественной росписи плитки.

Быть рядом с Атлантическим океаном и не увидеть его невозможно. Океан поражает своей мощью в любую погоду. Мы убедились в этом во время экскурсии в Порто, северную столицу Португалии.

Красивой точкой в поездке стал праздничный заключительный ужин, на котором родители учащихся принимающей стороны показали традиционные португальские танцы в национальных костюмах и своей энергетикой сумели зажечь всех присутствующих - танцевали все.

Несмотря на непривычную для португальцев холодную погоду (облачность, дождь, +15°С - +17°С), приятно было увидеть старых знакомых (предыдущая встреча состоялась в Эстонии в декабре 2018 г) и встретить новых друзей.

Спасибо, Португалия! Теперь в декабре нас ждет Турция. Значит, будут новые занятия, встречи, люди, знания и прекрасные воспоминания.

Ирина Бабинец

Координатор проекта ERASMUS+

Нарвской Пяхклимяэской гимназии