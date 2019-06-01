Главный тренер сборной Эстонии Мартин Рейм подал в отставку

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В понедельник, 17 июня, главный тренер сборной Эстонии по футболу Мартин Рейм подал в отставку. Заявление об уходе подали и другие представители тренерского штаба - Андрес Опер, Янно Кивисильд и Март Поом. Правление Эстонского футбольного союза (ЭФС) на внеочередном заседании удовлетворило просьбу тренерского штаба.

Мартин Рейм. Автор: ERR

Об отставке 48-летнего Мартина Рейма стало известно на пресс-конференции, которая началась в 22:00 после внеочередного собрания правления Эстонского футбольного союза (ЭФС).

"Примерно в 18:15 мне позвонил Рейм, мы с ним говорили примерно 45 минут. Тренерский штаб решил подать в отставку, поскольку у него не было уверенности, что нынешнюю ситуацию можно изменить в позитивном ключе", - заявил на пресс-конференции президент ЭФС Айвар Похлак.

Сейчас ЭФС будет вести переговоры с двумя кандидатами на пост главного тренера. "Один из Эстонии, другой - иностранец. Время у нас есть. К концу июня имя будет названо, но скорее всего мы управимся раньше. Больше пока ничего сказать не могу. Но перед новым главным тренером будут поставлены две конкретные задачи на 2020 год: победа в Кубке Балтии и победа в Лиге D в Лиге Наций", - отметил Похлак.

"В отставку решили уйти все тренеры сборной, поскольку они чувствовали общую ответственность. Но новый наставник может снова их позвать в сборную. Правда, Янно Кивисильд заверил, что теперь хочет продолжать работу только в роли технического директора", - добавил Похлак.

"На прошлой неделе мы потерпели крупное поражение. После него мы уже не могли совершать ошибок в будущем. Поэтому к следующим матчам возникла бы такая атмосфера, которая бы не пошла на пользу команде. Мы посоветовались с тренерами, встретились с руководством ЭФС и решили подать заявление об уходе. Благодарю от всего сердца всех игроков, технический персонал и болельщиков за сотрудничество и поддержку в течение всех этих лет", - заявил Мартин Рейм посредством пресс-сообщения ЭФС.

На ночной пресс-конференции Рейм не присутствовал. Как сообщил Похлак, Рейм и его помощники дадут пресс-конференцию во вторник, 18 июня, в 11:00.

Крупное поражение от Германии и первоначальная реакция Похлака

Во вторник, 11 июня, сборная Эстонии, проиграв в отборочном матче чемпионата Европы-2020 на выезде команде Германии со счетом 0:8, потерпела самое крупное поражение после восстановления независимости. В квалификации Евро-2020 эстонская команда в трех матчах не набрала ни одного очка.

На следующий день после поражения от немцев Похлак заявил, что у Рейма сейчас нет причин беспокоиться за свое рабочее место.

На вопрос, шатается ли кресло под Реймом, руководитель эстонского футбола тогда ответил так: "Я думаю, что было бы глупо расшатывать сейчас это кресло. В ситуации, когда мы находимся в одногодичном коротком отборочном цикле, когда тренерам должна быть гарантирована работа до конца цикла, когда у них есть еще две игры в сентябре, две в октябре и две в ноябре; считаю, расшатывать тренерское кресло было бы глупо".

Однако некоторые члены правления ЭФС считали по-другому, поэтому было решено созвать внеочередное заседание руководящего органа.

При Рейме, который возглавил сборную в сентябре 2016-го, эстонская национальная команда одержала 13 побед при 8 ничьих и 15 поражений. До этого Рейм возглавлял молодежную сборную Эстонии (2012-2016) и таллиннскую "Флору" (2010-2012), которую дважды (2010, 2011) привел к чемпионству.

Следующий матч сборной Эстонии по футболу состоится 6 сентября на таллиннской "А. Ле Кок Арене" - соперником будет команда Белоруссии.

Источник: rus.err.ee