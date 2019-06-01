Что посмотреть на Мальте?

Дата публикации: Вчера, 10:52 Просмотрено: 107

Мальта - это островное государство, которое всегда находилось на стыке цивилизаций. Причиной этому стало пересечение разнообразных торговых путей Средиземного моря. Страной управляли римляне, мавры, французы, англичане и арабы. Все они внесли свой вклад в культурное и историческое наследие республики.

Благодаря этому здесь можно исследовать старинные города, деревни и останки развалин. Интересно будет посетить множество музеев и полюбоваться огромным количеством достопримечательностей. Также Мальта прекрасно подойдет для отдыха на пляже, купания в море и укрепления здоровья в спа-центрах. Еще здесь очень развиты языковые школы для изучения английского языка и просто красивые пейзажи.

Туристические направления на Мальте

Столица Мальты – город Валетта, появилась на карте мира в 16 веке как обычная крепость, которую использовали для защиты от набегов врагов. С тех пор крепость превратилась в прекрасный город с огромным множеством достопримечательностей. Их здесь настолько много, что весь город полностью включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Изучать небольшие уютные улочки этого города можно сутки напролет, попутно любуясь храмами и памятниками архитектуры. Также для туристов здесь широко представлены сувенирные лавки и рестораны в традиционном стиле.

Сент-Джулианс – курортный город Мальты, один из самых популярных курортов. В прошлом рыбацкий поселок, сейчас он увеличился до размеров довольно большого оживленного города. Днем в городе активно отдыхают на пляжах, которых здесь очень много, любуются достопримечательностями и покупают сувениры. А вечером отдых перемещается в клубы, бары и казино. Сент-Джулианс входит список из 4 городов (Марса, Витториоза, Сент-Полс-Бэй), где официально разрешены азартные игры. В этом городе размещено 3 наземных казино.

Да и в целом, Мальта известна, как крупнейший игорный онлайн-центр в Европе. В стране находятся офисы более, чем 500 лицензированных операторов, которые предоставляют свои услуги онлайн казино и ставок на спорт. В результате, игорный бизнес стал визитной карточкой государства.

Курорт, куда едут отдыхать не только иностранные туристы, но также и местные жители – Слима. Он является одним из самых престижных на острове. Отели высокого уровня, современные торговые центры и именитые языковые школы помогают курорту поддерживать хорошую репутацию.

Есть на Мальте и конгломерат из нескольких небольших городов, расположенных недалеко друг от друга вдоль побережья. Это Сент-Полс-Бэй, Буджибба и Аура. Это объединение популярно удобными пляжными зонами и древними достопримечательностями.

Для уединенного отдыха туристу следует выбирать Меллиху. Данный городок находится в отдалении от других курортов, за счет чего можно отдохнуть в тишине и покое. Построек здесь не много, поэтому будет отличная возможность полюбоваться первозданной природой Мальты.

Марсаскала также подойдет для тихого отдыха, поскольку этот город относительно молодой по меркам острова и развернуться туристической деятельности в полную силу пока не удалось. Тишина и нетронутая природа понравятся любителям уединения.

Мдина когда-то давно была столицей Мальты. Город строился в окружении крепостных стен для защиты от набегов неприятелей. Сейчас эти стены и старый город являются главными достопримечательностями города. Население города очень маленькое, его можно назвать городом-музеем.

За истинными красотами природы стоит отправляться на остров Комино и Гозо. Кроме того, здесь есть прекрасные пляжи, достопримечательности и возможности для активного отдыха.

Мальтийские отели

Поскольку туристическая сфера здесь прекрасно развита, то с отелями проблем нет. Они представлены везде в огромном количестве. Но к их выбору нужно подходить очень внимательно и тщательно. Потому что уровень сервиса во всех отелях сильно различается.

Конечно, больше всего услуг предоставляют отели уровня пяти звезд. Трехзвездочные отели будут уже попроще. Но найти приличные варианты можно и среди довольно бюджетного сегмента.