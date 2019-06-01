Идея для проекта «Нарва – Культурная столица 2024» может быть «сырой», важно донести её до команды организаторов

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До 23.59 час. 23 июня у людей, некоммерческих объединений, целевых учреждений и других компаний регионов Ида- и Ляэне- Вирумаа есть возможность отправить команде организаторов Narva 2024 свою идею, которая может найти воплощение в рамках программы Нарва - Культурная столица Европы 2024.

Фото: Софья Боборенко

Команда Narva 2024 призывают активных людей присылать свои идеи о событиях и проектах, которые они хотели бы сделать для Нарвы и / или Вирумаа в период с 2020 по 2025 год. Об этом рассказали руководитель команды Narva2024 Иван Сергеев вместе с художественным руководителем проекта Ильмаром Раагом в ходе инфочасов, состоявшихся в Раквере, Йыхви и Нарве вчера, в четверг, 13 июня.

20 миллионов на 5 лет

Уже сейчас в копилке команды есть около сотни идей, но все они, вместе с поступившими, будут рассмотрены после 23 июня специально созданным художественным советом, оценены по нескольким критериям и распределены по трем «папкам». Первая часть – это идеи, которые не вписываются в идею Культурной столицы. Вторая – это идеи, которые представляют собой хорошие проекты, но не являются приоритетными. Однако рабочая группа в дальнейшем готова сотрудничать с организаторами мероприятия или события, а также предоставлять им услуги по распространению информации о мероприятии в рамках программы Культурной столицы 2024. Третья часть – это очень интересные проекты, остро нуждающиеся в финансовой поддержке для своего воплощения. Организаторы таких идей могут рассчитывать на финансовую поддержку со стороны оргкомитета. В случае, если Нарва выиграет титул Культурной столицы 2024, то бюджет программы на пять лет составит примерно 20 миллионов евро, которые и пойдут на реализацию различных проектов.

По словам Раага, художественный совет отберет порядка 40 идей. Это могут быть не только чисто культурные, но и спортивные мероприятия и события, мероприятия, связанные с предпринимательством, социальным предпринимательством, национальными традициями, образованием, технологиями, мультимедиа, направленные на целевую аудиторию с особыми потребностями.

Если какая-то идея придет в головы сразу нескольким ходатаям, то им будет предложено объединиться для её воплощения. Также приветствуются мероприятия и события, имеющие разностороннюю направленность, над которыми готовы работать партнеры из различных сфер.

Фото: Софья Боборенко

Идеи могут быть «сырыми»

Какая идея получит одобрение? Среди основных критериев – долгосрочный эффект (не разовое мероприятие, а нацеленное на периодичное повторение), европейский/международный масштаб, интерес в художественном плане, возможное образование новых рабочих мест в регионе, инновативность, наличие партнеров, реальность воплощения. Поскольку Нарва претендует на звание Культурной столицы Европы вместе со всем Вирумаа, приветствуются предложения об инициативах, осуществляемых по всему региону.

Для подачи идеи требуется заполнить онлайн- форму https://www.narva2024.ee/ru/ideekorje не позднее 23 июня. Форму можно заполнить на трех языках (русский, эстонский, английский), её заполнение не займет много времени.

- Мы понимаем, что времени очень мало, поэтому не ждем, что вы предоставите подробный план с программой реализации. Идеи могут быть очень сырыми, это не страшно. Достаточно краткого описания (примерно 700 знаков), однако очень важно наличие партнеров (достаточно устного согласия на данный момент), - подчеркнул Иван Сергеев.

Фото: Софья Боборенко

Три столпа программы

Ильмар Рааг напомнил, что программная концепция кандидатуры Нарвы основана на трех «столпах»:

«Скрытая культура» ищет идеи, которые подчеркнули бы самобытную культуру Нарвы и помогли бы раскрыть уникальный характер города. Здесь приветствуется все то, чем по-настоящему живут местные люди, те мероприятия, которые «родились» именно в нашем регионе. Если мероприятие уже успешно существует, оно тоже может претендовать на включение его в программу Культурной столицы, однако, организаторам следует найти новую грань, позволяющую мероприятию выйти за привычные рамки.

«Искусство на грани и за гранью» создает пространство для смелых художественных проектов, которые пытаются переосмыслить как существующие отраслевые, так и государственные и национальные границы. Этот столп предполагает наличие необычных, даже безумных идей, которые бросали бы вызов привычному взгляду на вещи. Например, почему бы Нарве к 2024 году не стать столицей авангарда Европы?

«Прыжок в будущее» ищет программы решения, которые помогут сформировать будущее Нарвы.

Софья Боборенко











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