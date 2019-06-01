Общество / Социум+ Галерея. Настроены в жизни «брать по максимуму»
Дата публикации: Сегодня, 17:37 Просмотрено: 441
Нарва вновь наградила «сливки» очередного выпуска своих гимназий — как муниципальных, так и частных: Нарвской Православной гуманитарной и Нарвской Ваналиннаской государственной школ. В чествовании приняли участие 49 выпускников, из них 37 получили медали высшего, золотого, достоинства и 12 — серебряные медали.
Число «золотых» медалистов в городе второй год держится на прежнем уровне -37, а вот серебряных медалей стало на 10 меньше, чем год назад, когда их было вручено 22 комплекта.
Пальму первенства по количеству самых результативных учеников по-прежнему держит Нарвский Языковой лицей, давший Нарве в этот раз сразу 15 медалистов (13 «золотых» и двух «серебряных»).
По словам директора Нарвского Языкового лицея Надежды Черкашиной, количество ребят, выпущенных в этом году из лицея с медалям, осталось практически на прежнем уровне — 15 против 14-ти, но вот качество их знаний заметно повысилось: золотых медалей нынче заработано 13. Это более чем вдвое больше против прошлогодних достижений, когда у выпускников лицея медалей золотого достоинства было только 6.
Далее по количеству медалистов следуют: Нарвская Кесклиннаская гимназия (7 и 4), Нарвская Солдинаская гимназия (6 и 2), Нарвская Пяхклимяэская гимназия (5 и 2), Нарвская Ваналиннаская государственная школа (2 и 1), Нарвская Кренгольмская гимназия (2 и 0), Нарвская Эстонская гимназия и Нарвская школа для взрослых, чьи выпускники заработали по одной золотой медали, и Нарвская Православная гуманитарная школа, давшая одну «серебряную» медалистку.
На вручении медалей сильнейшим выпускникам Нарвы «отцы города» - мэр Алексей Евграфов ипредседатель горсобрания Ирина Янович — благодарили за многолетний труд по приобретению и усвоению знаний не только самих виновников торжества, но и их учителей, администрации их школ и, конечно, их родителей.
Как поведал нашему изданию Артур Пярноя, отец серебряного выпускника Нарвской Пяхклимяэской гимназии Артура-Александера Пярноя, перед нынешними уже не просто учениками, но абитуриентами открыты двери всех вузов не только нашей страны, но и других государств, поскольку нынешние кандидаты в студенты не намерены ограничиваться в своем выборе исключительно высшими учебными заведениями Эстонии, а хотят зачастую получать выбранную специальность в лучших вузах Европы. Благо, что активное изучение иностранных языков в школе этому вполне способствует.
А нахождение в списках медалистов множества наших известных спортсменов или музыкантов в очередной раз подтверждает истину: талантливый человек талантлив во всем. Добавим от себя: научившись добиваться побед на полях спортивных сражений, эти ребята настроены «брать по максимуму» и в учебе, и в труде, да и просто в жизни. Счастливого пути, вам, дорогие выпускники!
Наталья Соболева
Фотогалерея: Наталья Соболева
Список медалистов Нарвы выпуска 2019 года
Нарвская Кесклиннаская гимназия
Золотые медали:
Евгений Баранов
Анна Бугакова
Полина Гадзовская
Платон-Яан Иванов
Дарья Изюмова
Никита Каялин
Анастасия Крот
Серебряные медали:
Индрек Нымм
Ксения Гундяева
Дарья Зеленская
Алла Федорова
Нарвская Ваналиннаская государственная школа
Золотые медали:
Ульяна Львова
Юлия Ульяненок
Серебряные медали:
Василий Горбачев
Нарвская Кренгольмская гимназия
Золотые медали:
Анастасия Михайлова
Дарья Рохи
Нарвская Пяхклимяэская гимназия
Золотые медали:
Екатерина Кангас
Андрей Дашук
Вячеслав Колосков
Анастасия Матросова
Артур-Александер Пярноя
Серебряные медали:
Анастасия Андрияшкина
Мария Лобина
Нарвская Солдинаская гимназия
Золотые медали:
Элина Емельянова
Наталья Слинко
Наталья Семенова
Алеся Нехожина
Александр Трохачев
Виктория Милютинова
Серебряные медали:
Елизавета Елисеева
Саманта Елисеенко
Нарвский Языковой лицей
Золотые медали:
Елизавета Беликова
Артем Ефимов
Юлия Кивистик
Анна Лассина
Агрис Мурд
Анастасия Николаева
Надежда Портянко
Ксения Сергеева
Елизавета Суворова
Мария Воронкова
Елизавета Забарина
Анна Шурупова
Алексей Жаворонков
Серебряные медали:
Мария Гевеллер
Олеся Хозяйчикова
Нарвская Эстонская гимназия
Золотые медали:
Элиас Сепп
Нарвская школа для взрослых
Золотые медали:
Ульяна Осиева
Нарвская Православная гуманитарная школа
Серебряные медали:
Кристина Шамарина