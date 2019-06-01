+ Галерея. Настроены в жизни «брать по максимуму»

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Нарва вновь наградила «сливки» очередного выпуска своих гимназий — как муниципальных, так и частных: Нарвской Православной гуманитарной и Нарвской Ваналиннаской государственной школ. В чествовании приняли участие 49 выпускников, из них 37 получили медали высшего, золотого, достоинства и 12 — серебряные медали.

Число «золотых» медалистов в городе второй год держится на прежнем уровне -37, а вот серебряных медалей стало на 10 меньше, чем год назад, когда их было вручено 22 комплекта.

Пальму первенства по количеству самых результативных учеников по-прежнему держит Нарвский Языковой лицей, давший Нарве в этот раз сразу 15 медалистов (13 «золотых» и двух «серебряных»).

По словам директора Нарвского Языкового лицея Надежды Черкашиной, количество ребят, выпущенных в этом году из лицея с медалям, осталось практически на прежнем уровне — 15 против 14-ти, но вот качество их знаний заметно повысилось: золотых медалей нынче заработано 13. Это более чем вдвое больше против прошлогодних достижений, когда у выпускников лицея медалей золотого достоинства было только 6.

Далее по количеству медалистов следуют: Нарвская Кесклиннаская гимназия (7 и 4), Нарвская Солдинаская гимназия (6 и 2), Нарвская Пяхклимяэская гимназия (5 и 2), Нарвская Ваналиннаская государственная школа (2 и 1), Нарвская Кренгольмская гимназия (2 и 0), Нарвская Эстонская гимназия и Нарвская школа для взрослых, чьи выпускники заработали по одной золотой медали, и Нарвская Православная гуманитарная школа, давшая одну «серебряную» медалистку.

На вручении медалей сильнейшим выпускникам Нарвы «отцы города» - мэр Алексей Евграфов ипредседатель горсобрания Ирина Янович — благодарили за многолетний труд по приобретению и усвоению знаний не только самих виновников торжества, но и их учителей, администрации их школ и, конечно, их родителей.

Как поведал нашему изданию Артур Пярноя, отец серебряного выпускника Нарвской Пяхклимяэской гимназии Артура-Александера Пярноя, перед нынешними уже не просто учениками, но абитуриентами открыты двери всех вузов не только нашей страны, но и других государств, поскольку нынешние кандидаты в студенты не намерены ограничиваться в своем выборе исключительно высшими учебными заведениями Эстонии, а хотят зачастую получать выбранную специальность в лучших вузах Европы. Благо, что активное изучение иностранных языков в школе этому вполне способствует.

А нахождение в списках медалистов множества наших известных спортсменов или музыкантов в очередной раз подтверждает истину: талантливый человек талантлив во всем. Добавим от себя: научившись добиваться побед на полях спортивных сражений, эти ребята настроены «брать по максимуму» и в учебе, и в труде, да и просто в жизни. Счастливого пути, вам, дорогие выпускники!

Наталья Соболева

Фотогалерея: Наталья Соболева

Список медалистов Нарвы выпуска 2019 года

Нарвская Кесклиннаская гимназия

Золотые медали:

Евгений Баранов

Анна Бугакова

Полина Гадзовская

Платон-Яан Иванов

Дарья Изюмова

Никита Каялин

Анастасия Крот

Серебряные медали:

Индрек Нымм

Ксения Гундяева

Дарья Зеленская

Алла Федорова

Нарвская Ваналиннаская государственная школа

Золотые медали:

Ульяна Львова

Юлия Ульяненок

Серебряные медали:

Василий Горбачев

Нарвская Кренгольмская гимназия

Золотые медали:

Анастасия Михайлова

Дарья Рохи

Нарвская Пяхклимяэская гимназия

Золотые медали:

Екатерина Кангас

Андрей Дашук

Вячеслав Колосков

Анастасия Матросова

Артур-Александер Пярноя

Серебряные медали:

Анастасия Андрияшкина

Мария Лобина

Нарвская Солдинаская гимназия

Золотые медали:

Элина Емельянова

Наталья Слинко

Наталья Семенова

Алеся Нехожина

Александр Трохачев

Виктория Милютинова

Серебряные медали:

Елизавета Елисеева

Саманта Елисеенко

Нарвский Языковой лицей

Золотые медали:

Елизавета Беликова

Артем Ефимов

Юлия Кивистик

Анна Лассина

Агрис Мурд

Анастасия Николаева

Надежда Портянко

Ксения Сергеева

Елизавета Суворова

Мария Воронкова

Елизавета Забарина

Анна Шурупова

Алексей Жаворонков

Серебряные медали:

Мария Гевеллер

Олеся Хозяйчикова

Нарвская Эстонская гимназия

Золотые медали:

Элиас Сепп

Нарвская школа для взрослых

Золотые медали:

Ульяна Осиева

Нарвская Православная гуманитарная школа

Серебряные медали:

Кристина Шамарина



