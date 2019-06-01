2035: в какой Эстонии мы хотели бы жить?

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В какой Эстонии мы хотели бы жить в 2035 году? Какими понятиями должна определяться жизнь каждого человека и государства в целом? И самое главное: что необходимо предпринять, чтобы красивые слова о всеобщем благоденствии стали реальностью?

Обсуждение стратегии Эстонии 2035 собрало не слишком много заинтересованных жителей, но пришедшие были активны и практически единодушны в своих предложениях. Фото: Софья Боборенко

Ответы на эти вопросы попытались найти участники семинара, организованного в Нарве 5 июня Министерством финансов и Госканцелярией. Планируется, что подобные мероприятия пройдут еще в пяти городах Эстонии. На семинар приглашали всех заинтересованных жителей страны. Ранее стратегию «Эстония 2035» поэтапно обсуждали различные эксперты и организации, союзы, объединения, сообщества и представители предприятий.

Каждый четвертый – старше 65 лет

– Если посмотреть планы 10-летней давности, то можно увидеть, что многие из них реализовались: например, реформа занятости, проект Rail Baltic. Поэтому нам очень важно определить направления развития общества и государства в разных отраслях, поставить перед собой 3-5 больших, основательных целей, для которых нужно найти и соответствующие ресурсы. Так, например, внедрение гибкого рабочего графика влечет за собой изменения в сфере транспорта, образования, налогов, других сфер жизни, - такими словами начал встречу в Нарве руководитель стратегического бюро Госканцелярии Хенри Каттаго.

Сегодня в Эстонии существует множество стратегий в различных сферах жизни, которые слабо связаны друг с другом, зачастую отсутствует и представление о векторе развития страны. Государственный бюджет принимается сроком на один год, что не позволяет планировать жизнь страны на продолжительный период. Основная часть текущих программ развития заканчивается в 2020 году, так что принятие конкретного плана на следующие 15 лет становится просто необходимым. Новая стратегия 2035 должна охватить все сферы жизни, обозначить важнейшие реформы и инвестиции, необходимые для успешного развития государства, а также предложить варианты использования пособий ЕС в течение нового периода — а это порядка 3 млрд евро.

Это тем более важно, что в 2035 году наша страна не будет такой, как сейчас. Как сказала заместитель директора по вопросам стратегии Государственной канцелярии Эйли Лепик, каждый четвёртый житель Эстонии через 15 лет будет находиться в возрасте 65+. Безусловно, старение населения повлечет за собой значительные изменения – не только в пенсионной сфере, но и в здравоохранении, и на рынке труда. Ещё одной значимой проблемой является разрыв между состоянием здоровья людей и положением здравоохранения в разных регионах страны.

Фото: Софья Боборенко

Чего хотят люди

Перед Министерством финансов и Государственной канцелярией стоит задача сформулировать долгосрочные государственные цели уже к концу июня. В апреле в интернет-среде был проведен общеэстонский опрос на русском и эстонском языках о том, какие понятия люди считают правильными для описания жизни в стране через 15 лет. В рамках общегосударственного опроса свои ответы о том, в каком направлении, по их мнению, должна двигаться Эстония, дали почти 14 000 человек или примерно 1% от численности населения. Самыми активными были жители Харьюмаа, жители Ида-Вирумаа – на третьем месте.

- Никаких новых или неожиданных результатов мы не получили. Люди хотят, чтобы в формировании стратегии страна фокусировалась, прежде всего, на таких понятиях, как «безопасность», «свобода» и «природный», - сказала Эйли Лепик. Далее следуют понятия «открытость», «сосредоточенность на человеке», «состоятельный», «умный».

Заметим при этом, что термины в опросе не разъяснялись, поэтому можно предположить, что в указанные понятия разные люди вкладывают разный смысл. Для кого-то безопасность – это когда территорию страны патрулируют истребители союзных войск, для кого-то наоборот. Тем не менее, по итогам опроса были определены девять основных сфер, нуждающихся в развитии. Это: обеспечение безопасности, рост «умного», инновативного предпринимательства, приспособление государства к изменению состава народонаселения, улучшение здоровья людей, разумное управление государством в сотрудничестве с народом, поддержка разнообразной природной среды, поддержка нужд общества, уменьшение в нем социальных разрывов.

В противоречии с политикой

После вводной части присутствовавшие на обсуждении приступили к командной работе, самой интересной частью которой стала подготовка конкретных предложений по необходимым изменениям.

Весьма показательно, что все четыре команды в итоге говорили об одних и тех же проблемах: излишней бюрократизации государства (дублирующие структуры, не решающие конкретные проблемы), необходимости перемен в здравоохранении (упор на профилактику заболеваний и доступность медицинской помощи), изменений в образовательной сфере, наведения фокуса на воспитание личности и общества. Организаторы отметили, что подобные предложения звучали и на предыдущих обсуждениях - людей по всей Эстонии беспокоят одни и те же вопросы.

Судя по прозвучавшим идеям, население видит роль государства как института, который не просто руководит процессами, а занимается конкретными проблемами населения. Как пример можно привести предложение «единого окна», где работал бы «теллер госуслуг», обращение к которому значило бы для человека своевременное решение любого вопроса без бесконечного хождения по местным и государственным инстанциям. В настоящий момент министерства пропагандируют несколько иной подход: многие вопросы переложены на плечи местного самоуправления (к примеру, соцуслуги – прим. автора), для решения которых местным властям ещё необходимо изыскать ресурсы.

- Подобный запрос общества на руководящую роль государства входит в противоречие с идеями политиков, пропагандирующих либеральный подход к организации общественной жизни, - считает Эльдар Эфендиев, имеющий богатый опыт работы в Рийгикогу. - Но отмечу, что схожие сегодняшним предложениям мысли звучали и на других обсуждениях стратегии «Эстония 2035», на которых собирали чиновников и предпринимателей, представителей третьего сектора.

Наша справка: Окончательный вариант стратегии «Эстония 2035» поступит на утверждение правительству в апреле 2020 года, перед этим он будет представлен на обсуждение в Рийгикогу.

Софья Боборенко









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