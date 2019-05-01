В Ида-Вирумаа стартовали съемки нового телесериала "Горящая земля"

Дата публикации: Сегодня, 10:45 Просмотрено: 74

В июне в Ида-Вирумаа приступили к съемкам 8-серийной криминальной драмы под рабочим названием "Горящая земля". В проекте, который готовится эксклюзивно для ETV+, заняты многие актеры Русского театра, а также известная эстонская актриса Мария Авдюшко. Режиссер сериала - россиянка Ольга Беляева.

Съемки нового телесериала "Горящая земля" в Ида-Вирумаа. (Фото: Сергей Степанов)

По сценарию действие происходит на северо-востоке страны в период с конца 1990-х до 2016 года, и построено вокруг деятельности одной из самых жестких наркогруппировок региона этого периода.

Сериал готовится эксклюзивно для ETV+ и запланирован к показу на телеканале предстоящей осенью.

В сериале, продюсером которого стал Кен Саан, заняты Даниил Зандберг, Татьяна Егорушкина, Мария Авдюшко, Сергей Фурманюк, Александр Жиленко, Александр Домовой, Игорь Рогачев, Дан Ершов и другие актеры.

Режиссер сериала - Ольга Беляева, которая много лет сотрудничала со Станиславом Говорухиным, участвуя в том числе в работе над фильмом "Конец прекрасной эпохи" по мотивам произведения Сергея Довлатова.

Источник: rus.err.ee