+Галерея. Хоры из Вирумаа пели на Кренгольме

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В минувшее воскресенье, 2 июня, в Нарве прошел Вирумааский день песни. Концертной площадкой для него стал двор Кренгольмской мануфактуры.

Свое исполнительское мастерство здесь продемонстрировали полсотни хоров — приблизительно половина из Ида-Вирумаа, половина — из Ляэне-Вирумаа, а это в общей сложности почти 1200 вокалистов самого разного возраста. В дне песни приняли участие также Нарвский симфонический оркестр и Йыхвиский биг-бенд. На Вирумааском дне песни в основном прозвучали произведения из репертуара нынешнего праздника песни.

Главным руководителем Вирумааского дня песни выступил Хирво Сурва, художественный руководитель предыдущего Всеэстонского праздника песни.

Светлана Зайцева

Фотогалерея: Светлана Зайцева



