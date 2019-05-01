Новый главный тренер "Транса" прибыл в Нарву

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Во вторник, 4 июня, в Нарву прибыл новый главный тренер футбольной команды "Транс" Андрей Семин. Он приступает к работе в клубе. Пока контракт действует до конца сезона.

Андрей Семин. Автор: ФК "Нарва Транс".

Перед новым тренером поставлена цель - попасть в четверку сильнейших, передает официальный сайт "Транса".

Андрей Семин - сын известного специалиста Юрия Семина, нынешнего рулевого московского "Локомотива".

У Андрея Семина за плечами довольно серьезная карьера. Он работал в тренерских штабах "Локомотива", "Кубани", брянского "Динамо", минского "Динамо", московского "Торпедо", "Габалы", "Мордовии", "Анжи". Был главным тренером дубля "Локомотива", команд "Балтика", "СОЮЗ-Газпром", "Знамя Труда" и "Мордовия".

Последний его клуб "Знамя Труда" выступал в сезоне 2018/19 в зоне "Запад" ПФЛ (третья по силе российская лига) и занял седьмое место.

Предыдущий главный тренер "Транса", гражданин Латвии Дмитрий Калашников покинул свой пост 29 апреля. Пока искали нового наставника, обязанности главного тренера исполнял Валерий Бондаренко, при котором "Транс" сумел завоевать Кубок Эстонии по футболу.

На данным момент "Транс" занимает пятое место в чемпионате Эстонии. Отставание от четвертой строчки - девять очков.

Первый матч под руководством Семина нарвитяне проведут в субботу, 15 июня, с "Нымме Калью". В прямом эфире с комментарием на русском языке этот поединок покажут телеканал ETV+ и портал rus.err.ee.

Источник: rus.err.ee