Четверть века на волейбольных площадках

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25 и 26 мая в зале спортшколы «Энергия» праздновали 25-летие волейбольного клуба «Виктория».

Фото: Виталий Школа

Праздник был чисто спортивным – в эти дни между собой играли команды ветеранов и юношей Нарвы, Пскова и Санкт-Петербурга. Результаты были разными и «дружескими» - команда нарвских ветеранов «50+» проиграла псковским волейболистам 2:0, а наши игроки «40+» выиграли у псковских коллег с тем же счетом.

Юноши также разошлись почти с ничейным счетом, но гости все же выиграли на один матч больше.

Тренер «Виктории» Алексей Богданов напомнил, что юбилейные турниры клуб проводит не в первый раз. Они проходили в честь всех круглых дат с 1999 года, через каждые пять лет – в честь 5, 10, 15, 20, а вот теперь и 25-летия «Виктории».

- За эти годы, - говорит Алексей, -13 игроков клуба играли за сборную Эстонии, а «Виктория» занимала первые и призовые места на престижных республиканских и международных турнирах, два раза становилась чемпионом Эстонии в I лиге.

Значимость четвертьвекового юбилея «Виктории», важность клуба для Нарвы подчеркивает и то, что в организации праздничного турнира помощь оказала как нарвская горуправа, так и практически все ведущие предприниматели города.

Виталий Школа