Забег с видом на Нарову

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В последнее воскресенье весны, 26 мая, прошёл традиционный забег на променаде, который открыл юбилейную Нарвскую серию забегов 2019 года и собрал 340 участников не только из городов Эстонии, но и России.

Фото: Виталий Школа

Летние забеги в Нарве и Нарва-Йыэсуу уже пятый год проводит спортивный клуб Motus.

Дистанция забега составляла 5 км по живописному нарвскому променаду, и участники могли наслаждаться видами на замок Германа, бастионы и реку Нарву. Забег не был легким, бегунов ожидали два затяжных подъема.

Первыми стартовали на 300 метров самые юные участники. Их количество оказалось рекордным – на старт вышло 140 юных бегунов.

На дистанции 1 км приняли участие 53 бегуна, а на основной в 5 км вышли 139 бегунов.

Среди женщин главными соперницами на основной дистанции стали Луна-Александра Лагода и Екатерина Миротворцева. Первой стала Луна-Александра. К традиционным лидерам Нарвской серии забегов среди мужчин, Дмитрию Аристову (1 место) и Вячеславу Кошелеву (2 место), добавился молодой спортсмен Никита Кириллов.

Как и в прошлом году, в рамках Нарвской серии забегов была возможность пройти небольшую дистанцию у людей с двигательными нарушениями. Один участник-смельчак сорвал овации всех гостей мероприятия.

Огромный интерес вызвали мастер-классы для детей и взрослых по изготовлению памятных сувениров – сумки с логотипами забега, брелоки и магниты от ремесленников MTÜ Gagarin Keskus.

Самые юные любители бега были награждены медалями и сладкими угощениями. Все участники получили памятные медали. Обладатели призовых мест получили призы от Meresuu Spa Hotel и спортивного клуба MyFitness Narva. «Ээсти Пагар» подарил каждому победителю в возрастной группе сладкий приз.

Виталий Школа

Фото: Виталий Школа