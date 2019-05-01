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В Художественной галерее Нарвского музея в воскресенье, 2 июня, в рамках Дней Нарвы состоялся очередной День художника, который из череды его собратьев выделяла прежде всего круглая дата — 35-й по счету.

Еще же, по наблюдению организаторов, это оказался третий День художника, который был обильно полит дождем. Тем не менее празднику не изменили ни художники, ни зрители: здесь можно было увидеть и приобрести новые работы местных и приезжих мастеров, пополнить свои знания по искусству на лекциях, увидеть специальную, весьма любопытную выставку, — составленную из лучших работ, присланных на конкурс портретной миниатюры «MiniMe». Всего же в конкурсе участвовало около 200 произведений искусства в самых разных жанрах, их авторами были художники из 8 стран.

Как обычно, красок в палитру праздника добавила концертная программа, тон в которой задают творческие эксперименты.

Эта «встреча года» - своеобразная сверка часов для самих художников и интересующихся художественным творчеством горожан. И если с уровнем мастерства наших живописцев, по словам одного из организаторов праздника, руководителя программ-гида Нарвского музея Елены Ховарт, все обстоит достаточно благополучно (недавно, к примеру, выставка нарвских художников успешно экспонировалась в США), то самим художникам, как и первым представителям этой профессии, до сих пор приходится заботиться о своем выживании.

А художники поделились с вашим корреспондентом соображениями на тот счет, что нарвский День художника требует обновления своей концепции. А также опасениями — из-за смены руководства галереи (теперь ее возглавляет жительница Пярну), День художника может исчезнуть из календаря нарвских культурных событий. Не очень располагающим в таком контексте знаком можно считать то, что вход в залы в этот «день народного внимания» к искусству с недавнего времени стал платным.

- День художника — очень важный для Нарвы праздник, и он обязательно должен у нас быть. И он будет, - ответила на наш уточняющий вопрос Елена Ховарт.

Татьяна Завьялова

Фотогалерея: Татьяна Завьялова









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